Velasco sarà ancora ct dell'Italia: “Ho sempre gli occhi della tigre”

ROMA - Il trionfo alle Olimpiadi con la Nazionale femminile di pallavolo non ha tolto la fame al ct azzurro Julio Velasco. Il tecnico guiderà le azzurre fino ai prossimi Giochi olimpici del 2028 in programma a Los Angeles. La medaglia d’oro vinta a Parigi in finale contro gli Stati Uniti rappresenta un ulteriore slancio per il futuro.