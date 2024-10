Velasco punta al 2028: "Missione Los Angeles, dimenticando Parigi"

Non è un problema, secondo lui, che uno dei suoi vice (Barbolini) sia andato ad allenare negli Stati Uniti. Non ci sono troppi segreti nello sport moderno: «Potevano esserci in passato, quando non c’erano immagini e neanche il web. Ora è tutto diverso, tutti sanno tutto. Io stesso ho imparato molto dal mondo Usa. La realtà è che ormai vince chi copia più in fretta».

Gli equivoci

Non sembra piacergli molto questo Truman Show perpetuo fatto di parole che fanno il giro del mondo magari estrapolate da un contesto: «Sui social sono rimbalzate frasi che ho detto su Paola Egonu. Il senso era che qualsiasi cosa fosse successa sarei sempre stato dalla sua parte. In realtà il discorso era più articolato: a domanda sulle questioni razziali ho risposto esattamente in quel modo. Ma poi ho aggiunto che sulle questioni tecniche, Paola è esattamente come le altre. Ma di questa seconda parte non c’è traccia». Gli equilibri della squadra al centro, come sempre. L’oro di Parigi gli permette ancora di più di far pace con l’argento di Atlanta 96, passato alla storia come una cocente sconfitta. «No, quello è stato un successo e lo rivendico. E ora che abbiamo vinto l’oro posso dirlo senza il timore di essere frainteso o che qualcuno non capisca. Quella lì è stata una vittoria per come è venuta e per come abbiamo reagito: la differenza tra oro e argento è stata di due palloni nell’arco di una partita di tre ore e mezzo e subito dopo nessuno di noi ha fatto mezza polemica. Abbiamo accettato il verdetto del campo serenamente, complimentandoci con l’Olanda».

Tutti uguali

La chiusura è sullo Ius Soli, anche in questo caso mai banale: «Lo sport secondo me riflette una grande ingiustizia: quando conviene i figli dei migranti diventano italiani, quando non conviene invece no. Se è un buon giocatore o una buona giocatrice vedrete che diventerà italiano e firmano tutti, anche i partiti contrari saranno d’accordo». Per questo secondo lui dovrebbe esistere uno Ius Soli di tutto, senza distinzioni: «Perché nel mondo di oggi un ragazzo che nasce, studia e lavora in Italia deve essere italiano».