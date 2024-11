Il Presidente della Fipav Manfredi nominato membro della FIVB Foundation

PORTOGALLO- Si è riunito ieri in Portogallo, per la prima volta, nell’ambito del 39esimo Congresso Mondiale FIVB, il Consiglio della FIVB Volleyball Foundation. La Fondazione si pone l’obiettivo di diffondere la pallavolo nel mondo sostenendo e finanziando progetti sportivi nel mondo. Durante la riunione, il Consiglio ha approvato il sostegno economico a due specifici progetti: la Brahmaputra Volleyball League e un programma di borse di studio destinare alla Githurai Kimbo Volleyball Academy. Il Consiglio ha inoltre nominato i membri del Consiglio tra i quali figura anche il Presidente Manfredi .

I membri:

Ary S. Graça F°, Presidente della Fondazione FIVB per la Pallavolo.

• Fabio Azevedo, Vicepresidente della Fondazione

• Yuji Saeki, membro del Consiglio della Fondazione Pallavolo, Presidente e CEO di Mikasa

• Charles Joye, Consigliere e Segretario della Fondazione Pallavolo

• Giuseppe Manfredi, Consigliere della Fondazione Pallavolo e Presidente della Federazione Italiana Pallavolo

• Alejandrina Mireya Luis, membro onorario del Consiglio della Fondazione Pallavolo e ambasciatrice, tre volte campionessa olimpica e due volte campionessa del mondo di pallavolo.

• Sua Eccellenza Sheikha Hind bint Hamad Al Thani, membro onorario del Consiglio della Fondazione di Pallavolo, vicepresidente e amministratore delegato della Fondazione del Qatar.

• Sua Altezza Reale la Principessa Ayah bint Faisal di Giordania, membro onorario del Consiglio della Fondazione Pallavolo, Presidente della Federazione Giordana di Pallavolo e membro del Consiglio del Comitato Olimpico Giordano.

• Nick Clarry, membro onorario del Consiglio di amministrazione della Fondazione Pallavolo, Managing Partner di CVC

Le parole del presidente della Volleyball Foundation Ary Graça-

« Insieme, mostriamo il potere della pallavolo di trasformare le comunità di tutto il mondo. Mostriamo come la pallavolo possa aprire nuove porte, sfidare le divisioni sociali e promuovere il benessere e stili di vita più sani”. Riflettendo sull'importanza dell'evento, il presidente Graça ha poi proseguito: “I miei più sinceri ringraziamenti e saluti vanno a tutti voi per essere entrati a far parte del Consiglio della Fondazione. Siete tutti qui grazie alle vostre preziose conoscenze ed esperienze, ed è un lavoro importante quello che stiamo facendo ».



La Fondazione si pone l'obiettivo di utilizzare la portata globale e il potere della pallavolo per sostenere le comunità di tutto il mondo attraverso progetti di grande impatto.