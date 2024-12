Starting Six: nell'ultima di andata in palio punti per la Coppa Italia

ROMA- Il numero di Starting Six al maschile ci introduce nell’11° turno di campionato che prenderà il via stasera con l’anticipo tra Verona e Taranto, che fa seguito, ai due andati in scena il 27 novembre fra Trento e Padova e fra Grottazzolina e Civitanova, e che definirà le qualificate e gli accoppiamenti dei quarti di finale di Coppa Italia. Da assegnare soltanto l’ottavo posto utile e se contenderanno Cisterna, attualmente a 12 punti e Taranto indietro di due punti, ma ci sono da definire le posizioni e soprattutto chi potrà giocare la sfida dei quarti in casa. In Prima Fila la presentazione delle quattro partite ancora da disputare. Piacenza, attualmente al quarto posto, c’è da affrontare la delicata sfida in trasferta a Perugia. Una sconfitta potrebbe costarle la posizione a favore di Verona, sulla carta favorita nel match interno contro Taranto, ma non sarà semplice perché i pugliesi hanno tutte le intenzioni di giocarsi le proprie carte per entrare le prime otto buttando un occhio su quanto avverrà a Cisterna dove gli uomini di Falasca affronteranno una MINT Monza che vuole decisamente risalire la china in classifica e ritornare ai suoi livelli dopo un girone d’andata decisamente al di sotto delle attese dopo la finale scudetto disputata nella scorsa stagione. Nell’ultima sfida in programma Milano va a far visita a Modena, entrambe già sicure di giocare la Coppa Italia ma alla ricerca di quella continuità che fino ad ora non hanno mai dimostrato.