Trento-Shahdab diretta Mondiale club volley: poi tocca a Lube Civitanova LIVE

UBERLANDIA (Brasile) - Prende il via oggi il Mondiale per club di volley maschile che vedrà impegnate otto formazioni tra cui Trentino Itas e Lube Civitanova . La formazione trentina aprirà la kermesse disputando la sfida di apertura contro gli iraniani dello Shahdab Yazd. Subito dopo toccherà ai marchigiani della Lube Civitanova che sfideranno sotto rete l’altra formazione iraniana del Foolad Sirjan Iranian. Segui la diretta.

14:42

Set combattuto, siamo sul 15-15

Michieletto mette giù il pallone del 13-14. Gli iraniani hanno preso coraggio. Botta di Ghafour sulla seconda parallela per il 13-15. Sul 15-15 colpo di Concepcion per il nuovo vantaggio dello Shahdab. Lavia rimette tutto in pari.

14:37

Ora lo Shahdab Yazd ci prova: 11-11

Tanti errori di Trento al servizio e gli iraniani rimangono in scia. Poi tocco vincente di Masoud a rete ed ecco il 10-10. Ghafour manda fuori in battuta, Masoud è bravo in schiacciata per l’11-11.

14:34

Michieletto fa la differenza

Gli iraniani ci provano, ma non riescono mai a pareggiare il punteggio. E allora Trento si porta avanti di 8-6. Errore di Pellacani al servizio: 8-7. Richliky sgancia un bolide e si ritorna sul +2. Flavio schiaccia sul muro per il 9-8. Michieletto sgancia un missile per il 10-8.

14:29

Trento riparte bene nel secondo set

Inizia bene il secondo set, Trento. Il muro funziona sempre e 4-1 dopo il tocco di Flavio. Tanti errori tecnici dello Yazd.

14:23

Trento vince il primo set: 25-12

Set point della formazione di Soli: facile facile di Lavia che chiude sotto rete. Termina il primo parziale con il risultato di 25-12.

14:21

Michieletto bene con l'ace

Per adesso tutto facile per la formazione di Soli. Primo tempo di Pellacani che mette giù il suo secondo punto che vale il 14-6. Nervosissimi gli iraniani contro l’arbitro. Arrivano altri due punti di Trentino, poi pallonetto vincente degli avversari. 16-9. Continuano a macinare i punti con Lavia: si va sul 22-11. Poi ace di Michieletto.

14:16

Trento avanti 16-9

14:11

Un rosso tra le fila del Shahdab

Lavia trova l’angolo lontano per il 9-3: si rientra così dopo il primo timeout. Fuori il servizio degli italiani. Errore di formazione sul servizio di Masoud: che sbaglio! 10-4 Trento. Proteste di Ghafour e arriva il rosso per il numero 10 della squadra dell'Iran: 11-4.

14:07

Trento avanti 6-3

Sbertoli impressionante in seconda linea con una schiacciata che vale il 6-3. Buon inizio di Trento che sta mostrando il giusto atteggiamento contro gli iraniani.

14:02

Trento-Shahdab, inizia il match

Trento in battuta con Pellacani e subito punto. Ne arriva un altro e poi schiacciata vincente di Lavia. 3-0 in apertura set.

13:42

Trento, i numeri nel Mondiale per Club

Trento, all’11ª partecipazione ha già in bacheca 5 mondiali (il poker di fila dal 2009 al 2012 e il trionfo del 2018), più un secondo posto e tre terzi posti.

13:30

Volley, la formula del Mondiale per club

La formula del torneo intercontinentale prevede due gironi all’italiana da quattro squadre ciascuno, le semifinali incrociate fra le prime due squadre di ogni raggruppamento. Domenica 15 dicembre sono in programma le finali.

Uberlandia (Brasile)