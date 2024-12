Mondiale club volley: Trento subito ok, Civitanova debutto amaro. Rivivi il LIVE

UBERLANDIA (BRASILE) - Ha preso il via il Mondiale per club di volley maschile che vede impegnate otto formazioni tra cui Trentino Itas e Lube Civitanova . La formazione trentina ha aperto la kermesse vincendo la prima sfida contro gli iraniani dello Shahdab Yazd per 3-0. Subito dopo è però arrivata la beffa per i marchigiani della Lube Civitanova, sconfitti in rimonta dall’altra formazione iraniana del Foolad Sirjan Iranian per 2-3. Rivivi il racconto dei match .

19:44

Civitanova che beffa: il Sirjan si impone 3-2!

Debutto amaro della Lube Civitanova nel Mondiale per club: i marchigiani escono sconfitti al quinto set contro gli iraniani del Sirjan, che si impongono in rimonta con il punteggio di 3-2 (21-25, 25-14, 26-24, 23-25, 14-16). Ora i marchigiani non possono più sbagliare.

19:39

Civitanova-Sirjan 14-14

Si salva Civitanova! Chinenyeze con un perfetto primo tempo e Bottolo con un ace, annullano i due match point per il Sirjan!

19:37

Civitanova-Sirjan 11-13

Doppio errore pesante per Civitanova, con la battuta lunga di Podrascanin prima e l'erroraccio di Bottolo in ricezione poi. Sirjan che si porta a due punti dal match.

19:34

Civitanova-Sirjan 10-10

Reazione di Civitanova, che trascinata da Lagumdzjia e Bottolo, resta in scia, e grazie a Nikolov riagguanta il Sirjan.

19:32

Civitanova-Sirjan 6-8

Attenzione, per la prima volta nel quinto set, il Sirjan prova l'allungo, grazie all'errore in battuta di Bottolo e alla trasformazione di Abdoulhamidi!

19:28

Civitanova-Sirjan 4-4

Si torna a giocare punto a punto in questo avvio di quinto set, Nikolov, piazzato, e Podrascanin, muro, rispondono a Seyed e Hajipour.

19:25

Via al quinto e decisivo set!

Si apre il set decisivo con l'ennesima difesa vincente degli iraniani, Nikolov interrompe la scia positiva del Sirjan e torna a far punto per Civitanova: 1-1.

19:21

Civitanova-Sirjan 23:25: si decide al quinto!

Incredibile epilogo del quarto set, giocato punto a punto fino al triplo vantaggio per Civitanova, che si spegne sul più bello, subendo la rimonta del Sirjan, che trascina il match al quinto.

19:18

Civitanova-Sirjan 20-21

Passaggio a vuoto per Civitanova, parziale di 4-0 per gli iraniani, che rimettono in piedi un set che sembrava ormai pendere dal lato della Lube.

19:16

Civitanova-Sirjan 20-17

Allunga Civitanova! Bottolo imbattibile a muro, Hajupour invece commette due errori consecutivi e regala il break alla Lube!

19:08

Civitanova-Sirjan 13-13

Quarto set in equilibrio, Bottolo porta avanti Civitanova, ma poi sbaglia il servizio riportando in parità gli iraniani. Poi è Hajipour a restituire il favore dopo l'attacco vincente di Seyed. Quindi fa tutto Chinenyeze, ace e subito dopo errore. Si prosegue punto a punto.

18:59

Si apre il quarto set: Civitanova sotto

Il Sirjan inizia alla battuta con Sei, poi Nikolov fa subito punto: 1-0. Poi sono gli iraniani a partire di nuovo forte e portando sul 4-2. Seyed chiude bene, il muro non va di Civitanova: 2-5. Momento difficile per gli italiani. Lagumdzija si fa vedere in avanti e accorcia. Nikolov sbaglia di molto con la sua schiaccia regalando così il 6-3 al Sirjan. Si rifà Nikolov subito dopo: 4-6. Ace di Lagumdzija!

18:50

Civitanova vince il terzo set: è 2-1

Pesano gli errori di Civitanova, Nikolov non chiude una freeball e gli iraniani vanno sul 22-19. Timeout azzurro. Sul 21-23 sbagliano in attacco i ragazzi del Sirjan: 22-23. Bottolo la chiude sotto rete e ace di Nikolov! 23-24. Balaso non raccoglie l’attacco, si va ai vantaggi. Primo tempo vincente di Podrascanin e poi muro di Civitanova: 26-24 per i ragazzi italiani!

18:42

Civitanova-Sirjan 18-18

Punto su punto poi allungo degli iraniani con Lagumdzjia che subisce il muro. Il Sirjan sbaglia il servizio: 14-15. Più due degli iraniani, poi ancora Chinenyeze ci riporta sotto per il 15-17. Due punti di fila per Civitanova e pari 17. Il muro italiano manda fuori un attacco degli avversari. Nikolov fa il 18-18.

18:35

Sirjan sempre davanti: 12-11

Sta salendo in cattedra Chinenyeze: primo tempo fortissimo per il 7-9. Il francese è bravo a trasformare una freeball. Seyed risponde, Hajinpour contrattacca. Siamo sull’8-11. La rimonta di Civitanova per l’11-11 arriva anche grazie a Chinenyeze, super in questo terzo set. Primo tempo di Seyed per il nuovo vantaggio.

18:27

Il Sirjan in vantaggio 6-4

Iniziano bene gli iraniani questo terzo set. Ma sul 3-1 errore al servizio. Sbaglia anche Civitanova: 4-2. Tanti errori fin qui. Nikolov schiaccia fortissimo e palla fuori: 4-3. Punto Sirjan, accorcia Civitanova. Poi Mohammad chiude bene al centro: 6-4.

18:19

Civitanova vince il secondo set!

Seyed sbaglia il servizio e consegna il punto numero 20 a Civitanova. Muro vincente di Loeppky e 21-13. Ancora Loeppky appoggia bene per un altro punto. Sbaglia tanto la squadra iraniana. Nikolov fa ace! Poi sbaglia e siamo sul 23-14. Lagumdzija gioca con le mani degli iraniani ed ecco il punto 24. Il muro di Civitanova va e si chiude il secondo set 25-14.

18:13

Civitanova, Chinenyeze super: avanti 17-11

Il tecnico del Sirjan chiede il timeout con i suoi sotto 11-7. Si riparte con un muro assurdo di Chinenyeze. Poi out la risposta sempre del francese. Siamo sul 12-8. Civitanova ha ingranato la marcia. Boninfante bravo a chiudere il primo tempo e allungare ancora: 16-11. E altro ace di Chinenyeze!

18:06

La Lube avanti 8-6

Chinennyeze perfetto al servizio: ace. Muro di Civitanova e 5-3 con un ottimo turno di battuta del francese. Punto per gli italiani: 6-4. Scambio lunghissimo e combattuto: alla fine il punto del 6-6 lo fanno gli iraniani. Seyed sbaglia al servizio, Lube avanti 7-6. Poi ace di Nikolov.

18:02

Abdoulhamidi fa la differenza

Inizia il secondo set con gli iraniani al servizio. Primo punto di Nikolov: tocco del muro e fuori. Boninfante sbaglia al servizio (sono sei in totale della squadra italiana). Abdoulhamidi attacca sempre bene e fa il 3-2 in questo inizio di secondo set.

17:56

Il Foolad Sirjan vince il primo set

Abdoulhamidi imprendibile in prima linea: bella la schiacciata per il 22-18. Chinenyeze accorcia con una bella schiacciata e poco dopo appoggia bene il pallone dall’altra parte della rete. Sbaglia al servizio Bottolo:23-20. Esi mura bene e primo set point: errore ed annullato. Chiusura di Seyed: 25-21.

17:51

Foolad Sirjan in vantaggio 20-17

Servizio sbagliato degli iraniani e Civitanova accorcia: 14-16. Il muro questa volta funziona, bravo Boninfante a schermare la giocata avversaria. Abdoulhamidi però continua a fare punti. E il muro iraniano è sempre efficace. 20-17.

17:44

Il Foolad Sirjan avanti 15-11

Inizio importante degli iraniani che si portano sul 13-9 con un altro attacco vincente in diagonale. Il muro di Civitanova non funziona mai. Balaso fa punto per accorciare: 11-15.

17:38

Civitanova sotto 7-9

Sul 6-6 Balaso sbaglia la ricezione e gli iraniani fanno subito punto. 6-7, poi errore di Seyed al servizio. Si va punto su punto: 7-7. Avanti di due il Foolad Sirjan e timeout per gli italiani.

17:34

Inizio in totale equilibrio

Primo punto di Chinenyeze con una schiacciata in mezzo al campo. Civitanova pareggia i conti, il 2-2 arriva subito. Primo punto anche per Lagumdzija, poi errore in battuta. Inizio equilibrato. Muro perfetto di Seyed per il Foolad Sirjan. Poi errore in battuta e 4-4.

17:31

Ci siamo, inizia Lube Civitanova-Foolad Sirjan Iranian

Si parte! Primo servizio per la squadra italiana. Primo punto per la squadra iraniana.

17:02

Il Mondiale per Civitanova

Civitanova è alla quinta partecipazione avendo vinto nel 2019, oltre le tre finali perse nel 2017 (contro Kazan), 2018 (Trento) e 2021 (Sada Cruzeiro).

16:37

Trento già domani in campo

Trento tornerà in campo domani alle 17.30 contro gli argentini del Ciudad Voley. Sarà il secondo match di questo Mondiale per Club.

16:05

Trento, le statistiche dopo il match

Per Trento 11 punti sono firmati Lavia, 10 Michieletto, 9 Rychlicki. In casa Shahdab top scorer Concepcion con 10 punti, poi Ghafour con 9 e Gholami con 7.

15:40

Alle 17:30 tocca a Civitanova

Al Mondiale è in arrivo un’altra sfida tra Italia e Iran con Lube Civitanova contro Sirjan.

15:25

Trento, tutto facile al debutto Mondiale

Una partita facile per Trento che inizia con il piede giusto il Mondiale per Club: 3-0 netto contro gli iraniani dello Shahdab Yazd. Solo il secondo set è stato più equilibrato. Per il resto tutto facile.

15:19

Trento vince anche il terzo set: 25-21

Acquarone spara fuori il servizio: 23-19. Magalini fa il 24-19 ed ecco il match point: colpo d’attacco di Ousmad e 24-20. Mohsen accorcia ancora dalla seconda linea. Magalini la chiude lui per il 3-0. Finisce 25-21.

15:13

Gli italiani in vantaggio 20-17

Sul 17-15 schiacciata di Lavia e muro che finisce fuori degli iraniani. Che ci provano con Concepcion in battuta: ace. Ma poi fallo di piede del 5 dello Shahdab. 20-17 per gli italiani.

15:05

Trento avanti 13-9

Garcia fa sorridere Trento: super schiacciata no-look per il 12-9. Lavia al servizio, difendono gli iraniani. Chiude Garcia che si prende il secondo punto del match.

15:00

Trento subito avanti contro lo Shahdab Yazd

Terzo set che inizia sempre nel segno dell’equilibrio. Ma poi Trento accelera e si porta sul 6-3. Masoud serve, tocco di classe di Michieletto che però finisce out: 6-5, accorciano gli iraniani.

14:50

Trento vince anche il secondo set: 25-22

Sul 19-17 per la formazione italiana spara fuori Ghafour. Accorcia lo Shahdab al servizio. Poi Ghagour manda a rete la battuta: 21-19. Sbaglia anche Flavio. Salim sbaglia con il servizio e Trento avanti 22-21. Muro vincente di Michieletto. Primo tempo di Masoud va fuori. Fuori il muro italiano e 24-22. Ci pensa Michieletto a chiudere il secondo set 25-22.

14:42

Set combattuto, siamo sul 15-15

Michieletto mette giù il pallone del 13-14. Gli iraniani hanno preso coraggio. Botta di Ghafour sulla seconda parallela per il 13-15. Sul 15-15 colpo di Concepcion per il nuovo vantaggio dello Shahdab. Lavia rimette tutto in pari.

14:37

Ora lo Shahdab Yazd ci prova: 11-11

Tanti errori di Trento al servizio e gli iraniani rimangono in scia. Poi tocco vincente di Masoud a rete ed ecco il 10-10. Ghafour manda fuori in battuta, Masoud è bravo in schiacciata per l’11-11.

14:34

Michieletto fa la differenza

Gli iraniani ci provano, ma non riescono mai a pareggiare il punteggio. E allora Trento si porta avanti di 8-6. Errore di Pellacani al servizio: 8-7. Richliky sgancia un bolide e si ritorna sul +2. Flavio schiaccia sul muro per il 9-8. Michieletto sgancia un missile per il 10-8.

14:29

Trento riparte bene nel secondo set

Inizia bene il secondo set, Trento. Il muro funziona sempre e 4-1 dopo il tocco di Flavio. Tanti errori tecnici dello Yazd.

14:23

Trento vince il primo set: 25-12

Set point della formazione di Soli: facile facile di Lavia che chiude sotto rete. Termina il primo parziale con il risultato di 25-12.

14:21

Michieletto bene con l'ace

Per adesso tutto facile per la formazione di Soli. Primo tempo di Pellacani che mette giù il suo secondo punto che vale il 14-6. Nervosissimi gli iraniani contro l’arbitro. Arrivano altri due punti di Trentino, poi pallonetto vincente degli avversari. 16-9. Continuano a macinare i punti con Lavia: si va sul 22-11. Poi ace di Michieletto.

14:16

Trento avanti 16-9

Per adesso tutto facile per la formazione di Soli. Primo tempo di Pellacani che mette giù il suo secondo punto che vale il 14-6. Nervosissimi gli iraniani contro l’arbitro. Arrivano altri due punti di Trentino, poi pallonetto vincente degli avversari. 16-9.

14:11

Un rosso tra le fila del Shahdab

Lavia trova l’angolo lontano per il 9-3: si rientra così dopo il primo timeout. Fuori il servizio degli italiani. Errore di formazione sul servizio di Masoud: che sbaglio! 10-4 Trento. Proteste di Ghafour e arriva il rosso per il numero 10 della squadra dell'Iran: 11-4.

14:07

Trento avanti 6-3

Sbertoli impressionante in seconda linea con una schiacciata che vale il 6-3. Buon inizio di Trento che sta mostrando il giusto atteggiamento contro gli iraniani.

14:02

Trento-Shahdab, inizia il match

Trento in battuta con Pellacani e subito punto. Ne arriva un altro e poi schiacciata vincente di Lavia. 3-0 in apertura set.

13:42

Trento, i numeri nel Mondiale per Club

Trento, all’11ª partecipazione ha già in bacheca 5 mondiali (il poker di fila dal 2009 al 2012 e il trionfo del 2018), più un secondo posto e tre terzi posti.

13:30

Volley, la formula del Mondiale per club

La formula del torneo intercontinentale prevede due gironi all’italiana da quattro squadre ciascuno, le semifinali incrociate fra le prime due squadre di ogni raggruppamento. Domenica 15 dicembre sono in programma le finali.

Uberlandia (Brasile)