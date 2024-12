Mondiale Club femminile volley, Vero Milano crolla davanti a Tianjin

Niente bis. Vero Milano ha perso per 3-0 contro il Tianjin Bohai Bank nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club di volley femminile. Dopo aver messo sotto le brasiliane del Gerdau Minas all’esordio, la formazione lombarda è scesa in campo in Cina senza riusciare a battere le padrone di casa che l'anno scorso hanno conquistato il bronzo. Egonu non è bastata. Li ha fatto la differenza. Rivivi la partita in diretta...