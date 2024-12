Lutto nel volley italiano: è morto l’allenatore Daniele Bagnoli

Il mondo del volley italiano è in lutto per la morte di Daniele Bagnoli, un allenatore vincente, che ha scritto pagine di storia alla guida di di Modena, Roma e Treviso (8 scudetti complessivi). Nato a Mantova il 25 ottobre 1953, Bagnoli ha anche fatto parte anche dello staff delle nazionali azzurre. Il tecnico si è spento all'età di 71 anni, ma il suo ricordo non andrà mai via.