Il Tapiro d'oro di Striscia alle medaglie delle Olimpiadi che si rovinano: come ha risposto l'Italvolley

ROMA - È notizia di questi giorni che a distanza di pochi mesi dalla fine delle Olimpiadi di Parigi circa cento atleti hanno restituito le medaglie vinte a causa del loro rapido deterioramento . Un situazione a dir poco incredibile tanto che l'inviato Valerio Staffelli ha intercettato sul campo di allenamento della Vero Volley Milano quattro vincitrici della medaglia d’oro, le azzurre della pallavolo Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro e Anna Danesi per chiedere in che condizioni fossero le loro medaglie.

Itavolley, le condizioni delle medaglie

Alle quattro campionesse olimpiche, Staffelli ha consegnato un Tapiro d’oro “medagliato”, oltre a una medaglia satirica, realizzata ad hoc. Riguardo alle medaglie vinte a Parigi, le quattro campionesse hanno dichiarato che quelle in loro possesso sono ancora in buone condizioni. "Come se la cava Giorgia Meloni con la pallavolo?". La domanda di Staffelli diverte Paola Egonu - che, assieme alle compagne, ha scambiato dei palleggi a Palazzo Chigi lo scorso aprile - risponde così: "Ha un tocco abbastanza delicato. Se la cava. C’è del potenziale". Il servizio completo andrà in onda domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).