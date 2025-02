Egonu, parole che emozionano sul razzismo: "Non dovevo mai mettere le mani nella borsa da bambina"

Paola Egonu è stata una delle protagoniste dell'ultima puntata della trasmissione Che tempo che fa , condotta da Fabio Fazio. La campionessa olimpica ha toccato tanti temi: su tutti il razzismo. La Egonu ha raccontato un episodio legato alla sua infanzia.“I miei genitori mi dicevano di non mettere le mani nella borsa al supermercato perché qualcuno avrebbe potuto pensare che stessi rubando”. Parole che hanno acceso i riflettori sulle difficoltà con le quali è stata costretta a convivere: “Le nuove generazioni non percepiscono la diversità come un nemico e spero che essere riuscite a portare a casa la medaglia d’oro con la nazionale possa far capire che l’unione vince”.

Egonu, Mila e Shiro e Velasco

La Egonu ha poi parlato dell'importanza di Julio Velasco e di come il ct sia stato in grado di entrare nella testa e nel cuore delle sue giocatrici: "Il merito del ct Velasco è stato quello di riuscire a parlare a Paola, perché dietro Egonu c’è una ragazza di 26 anni con tante emozioni che sentiva la responsabilità di dover aiutare la squadra in un modo o nell’altro. Mi ha tolto un po’ di responsabilità e mi ha fatto giocare libera, serena e spensierata”. La vittoria alle Olimpiadi rappresenta il suo punto più alto: "Credo che insieme alle compagne e allo staff abbiamo scritto la storia. È il sogno che hai da quando sei bambina che ti spinge ad andare avanti. Quasi non ci credo, è ancora un sogno per me". Chiusura dedicata ad un famoso cartone animato: "Sono cresciuta guardando Mila e Shiro, come tante ragazze della mia età".