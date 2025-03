Fipav Lazio e Todis insieme contro la violenza di genere

ROMA -Lunedì 10 marzo, due giorni dopo le celebrazioni della Giornata Internazionale della Donna, FIPAV Lazio e Todis consegneranno alla Pol. Roma 7 Volley AD una rete da pallavolo che conclude la campagna di sensibilizzazione di questa stagione e che ribadisce il NO alla violenza sulle donne da parte del Comitato Regionale e dell’azienda.

All’iniziativa, che si svolgerà presso IIS Giorgi Woolf , saranno presenti il Presidente del Comitato Regionale FIPAV Lazio, Fabio Camilli e il Direttore Generale Todis, Massimo Lucentini. L’evento si inserisce all’interno della progettualità che Todis e FIPAV Lazio portano avanti, insieme, da tre anni. Una vera e propria mobilitazione che, passando per i campi delle società di tutta la Regione Lazio, permette di inviare un segnale forte e chiaro: NO alla violenza sulle donne. La forza del messaggio ha trovato conferma nella grande partecipazione della pallavolo regionale nel corso della stagione 2024-2025. Infatti, nel novembre scorso, durante la settimana della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i campi del Lazio si sono colorati di rosso, dimostrando la sensibilità degli atleti, delle atlete e di tutto il panorama del volley.

Dopo Fenice e Green Volley, a ricevere la rete è la Pol. Roma 7 Volley AD grazie alla sua grande attività di promozione della pallavolo sul territorio.

