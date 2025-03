A Prato Nevoso si assegnano i titoli italiani di snow volley

RATO NEVOSO (CUNEO)- Sulle nevi di Prato Nevoso in provincia di Cuneo si assegneranno da domani, sabato 29 marzo, a domenica 30, gli scudetti del Campionato Assoluto 2025 di Snow Volley che chiude il suo circuito che ha visto gli specialisti della disciplina battersi prima in Sicilia, a Linguaglossa (CT) e successivamente in Calabria Lorica (CS). Appuntamento nel comprensorio sciistico più esteso della provincia piemontese di Cuneo: il Mondolè Ski. A darsi battaglia per conquistare lo scudetto nella splendida cornice delle Alpi Liguri saranno otto squadre nel tabellone maschile e sette in quello femminile. Il torneo maschile sarà composto da due pool; i primi team classificati accederanno direttamente in semifinale, secondi e terzi si affronteranno sabato pomeriggio nei quarti, mentre gli ultimi classificati saluteranno invece la competizione. Nel torneo femminile, ugualmente, accederanno in semifinale le prime di ogni pool, seconde e terze si affronteranno nei quarti, sempre nel pomeriggio di sabato, mentre ad essere eliminata dal torneo sarà solamente la squadra quarta classificata del girone composto da quattro team (Pool B). In entrambi i tabelloni sono presenti i roster campioni in carica che lo scorso anno hanno trionfato sulla neve di Plan De Corones (BZ); Seeber, Hanni, Burgmann e Berger nel maschile e Burgmann L., Burgmann A. e Riva nel femminile, quest’ultime però dovranno cercare di riconfermarsi senza la presenza della compagna Mairhofer.

I ROSTER MASCHILI-

Di Risio, Camozzi, Geromin; Pizzileo E., Pizzileo T., Carucci; Marconi, Lauletta, Di Cristofaro, Antenucci; Amorosi, Galante, Torello, Siedykh; Di Martino, Tomei, Casagrande, Cardozo; Carlon, Calandri F., Calandri L., Nardi; Lupatelli, Bennato, Vespero, Adel; Seeber, Hanni, Burgmann, Berger.

IL TABELLONE MASCHILE

SABATO 29 MARZO

POOL A

Ore 9: Di Risio, Camozzi, Geromin vs Marconi, Lauletta, Di Cristofaro, Antenucci (Gara 1)

Ore 9:45: Pizzileo E., Pizzileo T., Carucci vs Amorosi, Galante, Torello, Siedykh (Gara 2)

Ore 12: Vincente gara 1 vs Vincente gara 2 (Gara 5)

Ore 12:45: Perdente gara 1 vs Perdente gara 2 (Gara 6)

POOL B

Ore 10:30: Lupatelli, Bennato, Vespero, Adel vs Di Martino, Tomei, Casagrande, Cardozo (Gara 3)

Ore 11:15: Seeber, Hanni, Burgmann, Berger vs Carlon, Calandri F., Calandri L., Nardi (Gara 4)

Ore 13:30: Vincente gara 3 vs Vincente gara 4 (Gara 7)

Ore 14:15: Perdente gara 3 vs Perdente gara 4 (Gara 8)

QUARTI DI FINALE

Ore 15: Vincente gara 6 vs Perdente gara 7 (Gara 9)

Ore 15:45: Perdente gara 5 vs Vincente gara 8 (Gara 10)

DOMENICA 30 MARZO

Ore 9:50: Semifinale 1: Vincente gara 5 vs Vincente gara 9 (Gara 11)

Ore 9:50: Semifinale 2: Vincente gara 7 vs Vincente gara 10 (Gara 12)

Ore 11:30: Finale 3/4° posto: Perdente gara 11 vs Perdente gara 12 (Gara 13)

Ore 13:10: Finale 1/2° posto: Vincente gara 11 vs Vincente gara 12 (Gara 14)

I ROSTER FEMMINILI

Burgmann L., Burgmann A., Riva; Marchelli, Maggi, Picco Botta; Parenzan, Milani, Rius; Arcaini, Dalmazzo, Pozmikova, Dostalova; Priore, Realini, Bruno; Colli, Barboni, Zanon; Viglianese, Chiella, Antonini.

IL TABELLONE FEMMINILE

SABATO 29 MARZO

POOL A

Ore 9:45: Burgmann L., Burgmann A., Riva vs Marchelli, Maggi, Picco Botta (Gara 1)

Ore 11:15: Marchelli, Maggi, Picco Botta vs Parenzan, Milani, Rius (Gara 2)

Ore 12:45: Burgmann L., Burgmann A., Riva vs Parenzan, Milani, Rius (Gara 3)

POOL B

Ore 9: Arcaini, Dalmazzo, Pozmikova, Dostalova vs Colli, Barboni, Zanon (Gara 4)

Ore 10:30: Priore, Realini, Bruno vs Viglianese, Chiella, Antonini (Gara 5)

Ore 12: Vincente gara 4 vs Vincente gara 5 (Gara 6)

Ore 13:30: Perdente gara 4 vs Perdente gara 5 (Gara 7)

QUARTI DI FINALE

Ore 14:15: 2ª Pool B vs 3ª Pool A (Gara 8)

Ore 15:00: 2ª Pool A vs 3ª Pool B (Gara 9)

DOMENICA 30 MARZO

Ore 9: Semifinale 1: 1ª Pool A vs Vincente gara 8 (Gara 10)

Ore 9: Semifinale 2: 1ª Pool B vs Vincente gara 9 (Gara 11)

Ore 10:40: Finale 3/4° posto: Perdente gara 10 vs Perdente gara 11 (Gara 12)

Ore 12:20: Finale 1/2° posto: Vincente gara 10 vs Vincente gara 11 (Gara 13)

IL CALENDARIO 2025

Linguaglossa (CT) – 26 gennaio 2025

Lorica (CS) - 2 febbraio 2025

Prato Nevoso (CN) – 29-30 marzo 2025 (Finale)