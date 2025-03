Arianna Manfredini, esordio da record a 13 anni per il baby talento   

Arianna Manfredini, una serata da ricordare

La baby è entrata in campo nel match di A2 della Pool Salvezza con la maglia di Casalmaggiore nella partita casalinga contro il Concorezzo, vinta con il punteggio a senso unico di 3-0

Per Arianna Manfredini il sogno si è realizzato ieri sera venendo accolta dalle compagne più grandi come una grande star. Un po’ come accade a Francesca Piccinini, che all’esordio in A1 aveva già compiuto 14 anni. Arianna si è presa la scena e l’applauso di tutti, avversarie e tifosi compresi. "E' stato un sogno - racconta il giorno dopo la pallavolista, che fa il libero -. Ero molto agitata, poi quando è arrivato il momento in cui sono stata chiamata dal coach mi sono tranquillizzata. Il tecnico Cuello mi ha dato tutte le indicazioni del caso ed è stato bellissimo, ho sentito anche l'affetto dalle tribune delle compagne”. Ancora: ”Essere la più giovane giocatrice ad entrare in serie A è un traguardo straordinario - aggiunge la pallavolista sul profilo Facebook della sua società, che l'aveva portata in panchina con la prima squadra già in altre occasioni - È stato il frutto di tanto impegno, ma ora sono pronta ad affrontare nuove sfide”.