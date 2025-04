La Cev ha sorteggiato le Pool della CEV Beach Volley Nations 2025

LUSSEMBURGO- La CEV Beach Volley Nations Cup 2025 prende forma. Oggi La Cev ha svolto, presso la sede in Lussemburgo il sorteggio delle Pool della Fase Preliminare. La manifestazione si concluderà dal 17 al 20 luglio ad Espinho in Portogallo.

La Fase Preliminare femminile prenderà il via il 13 e 14 maggio con il primo evento in programma a Madrid (Spagna, Pool E), per proseguire successivamente a Heraklion (Grecia, Pool F, 17-18 maggio), Balikesir (Turchia, Pool A, 24-25 maggio), Messina (Italia, Pool D, 17-18 giugno), Riga (Lettonia, Pool C, 20-21 giugno), Vilnius (Lituania, Pool B, 21-22 giugno) e concludersi in Turchia (PoolG, 23-24 maggio).

FASE PRELIMINARE FEMMINILE-LA COMPOSIZIONE DELLE POOL-

POOL A (24-25 maggio, Balikesir TURCHIA): Turchia, Olanda, Danimarca, Romania.

POOL B (21-22 giugno, Vilnius LITUANIA): Lituania, Finlandia, Norvegia, Croazia.

POOL C (20-21 giugno, Riga LETTONIA): Lettonia, Ucraina, Israele.

POOL D (17-18 giugno, Messina ITALIA): Italia, Francia, Belgio.

POOL E (13-14 maggio, Madrid SPAGNA): Spagna, Slovenia, Ungheria.

POOL F (17-18 maggio, Heraklion GRECIA): Grecia, Polonia, Estonia.

POOL G (23-24 maggio, TURCHIA): Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria.

La Fase Preliminare maschile prenderà invece il via, sempre nelle date 13 e 14 maggio, a Madrid (Spagna, Pool C), per poi proseguire a Heraklion (Grecia, Pool F, 17-18 maggio), Balikesir (Turchia, Pool A, 24-25 maggio), Riga (Lettonia, Pool B, 20-21 giugno), Vilnius (Lituania, Pool D, 21-22 giugno) e concludersi, come nel femminile in Turchia (PoolG, 23-24 maggio).

FASE PRELIMINARE MASCHILE-LA COMPOSIZIONE DELLE POOL-

POOL A (24-25 maggio, Balikesir TURCHIA): Turchia, Francia, Estonia, Croazia.

POOL B (20-21 giugno, Riga LETTONIA): Lettonia, Austria, Israele.

POOL C (13-14 maggio, Madrid SPAGNA): Spagna, Ucraina, Belgio, Irlanda del Nord.

POOL D (21-22 giugno, Vilnius LITUANIA): Lituania, Polonia, Slovenia, Bulgaria.

POOL E (17-18 giugno, Messina ITALIA): Italia, Germania, Danimarca.

POOL F (17-18 maggio, Heraklion GRECIA): Grecia, Olanda, Ungheria, Lussemburgo.

POOL G (23-24 maggio, TURCHIA): Norvegia, Repubblica Ceca, Serbia, Romania.

L’evento è stato introdotto per la prima volta nel 2022 (Vienna, Austria) dove Norvegia e Svizzera trionfarono rispettivamente nel torneo maschile e in quello femminile. Lo scorso anno, invece, la fase finale della CEV Nations Cup si svolse a Jurmala (Lettonia), manifestazione che mise in palio gli ultimi posti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024; a qualificarsi alla rassegna a cinque cerchi furono la Francia nel torneo maschile e la Repubblica Ceca in quello femminile.

Oltre al sorteggio dei gironi per la Fase Preliminare della Beach Nations Cup 2025, la CEV ha ufficializzato anche le date di due nuovi appuntamenti Future del Beach Pro Tour: l’evento in programma dal 4 al 7 settembre a Csopak (Ungheria, Femminile e Maschile), e quello di Bondues Lille Metropole (Francia, Femminile), che si svolgerà dal 18 al 21 settembre.