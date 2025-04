Da Mosé a Al Pacino, dal calcio al volley: Velasco sale sul palco ed è show

Tripla sessione: 10.00-11.45, 12.15-13.30, 15-17. Julio spacca il minuto e alle dieci in punto sale sul palco, microfono con auricolare, polo e pantalone neri, un foglio di appunti che mette da una parte e non toccherà quasi mai. Va a braccio. «Neanche una slide, le poche che si vedono le abbiamo fatte noi» spiegano da ROI Group, che ha organizzato l’evento. Velasco incanta la platea, qualcuno immortala facendo video con l’iphone ma è davvero una minoranza. Molti prendono appunti, tutti ascoltano, non vola una mosca, non squilla neanche un telefono. Tanta qualità ha un prezzo. Il Velasco Day non è economico: 1.300 euro per un posto numerato in prima fila e “priority” per la foto con il mito, 1.000 per il posto business, 700 per la diretta streaming. Pranzo incluso, Iva esclusa. Ma tutti, all’uscita, si sentono più ricchi di come sono entrati.

Velasco non si risparmia, snocciola aneddoti, passa dalla pallavolo a Mosè come se niente fosse: «Perché se parliamo di leadership, di obiettivi pratici e raggiungibili per tenere unito il gruppo, lui è stato il migliore riuscendo a far andare tutti verso la Terra Promessa». Ci mette molto di suo, delle capacità di adeguarsi alle situazioni, di cambiare: «Le cose che chiedi agli altri, devi essere pronto tu per primo ad affrontarle». Lui sul tetto del mondo con la pallavolo maschile e finalmente all’oro olimpico con quella femminile, confessa che in realtà voleva solo studiare filosofia: «Sapendo che non mi sarei certo arricchito, come mi rimproverava mia madre». Sfumato quel sogno si è trovato ad allenare: «Ho cominciato a studiare, aggiornarmi, formarmi come tecnico anche se mi sarebbe bastato guidare una squadretta per essere soddisfatto».

Ha fatto altro, praticamente tutto. Il modello Clint Eastwood lo ha sdoganato prima di Parigi («Non voglio far entrare il vecchio»), ieri lo ha approfondito: «Sono stanco? A volte sì. Sono stressato? Anche, mi capita. Non ho ricette, personalmente cerco sempre di relativizzare, non siamo soli in questo mondo, c’è chi sta molto peggio. E poi la verità è che le emozioni ci fanno vivere, anche se “brutte” come le montagne russe, dove sono salito una volta e non tornerò mai più neanche se me lo chiede mia nipote. La mia montagna russa è lo stress di vincere, quella sensazione prima di una partita importante. Non è una bella sensazione ma la voglio, mi tiene vivo e spero di poterlo fare fino alla fine dei miei giorni».

In un monologo di una giornata intera parte anche qualche concetto più piccante, a proposito di umiltà, gestione delle risorse: «Qualche tempo fa Santarelli, allenatore di Conegliano, la squadra che più vince negli ultimi tempi, ha incontrato gli altri tecnici. Un momento di confronto. Quelli di squadre importanti si contavano sulle dita di una mano, non c’erano. Perché? Non avevano niente da imparare?».

E poi il calcio, il grande amore: «Sono stato in quel mondo, vedevo le facce e sentivo i commenti quando hanno saputo che io il lunedì non lavoravo perché avevo bisogno di riposo. Tutti ne hanno bisogno, se non stacchi mai la curva di rendimento si abbassa. Bisogna ricaricare le energie fisiche e mentali». Ma c’è spazio per una carezza: «Ai miei colleghi del volley lo dico spesso: se pensate di essere stressati, guardate come vive un allenatore di una squadra di calcio. Guadagneranno tanto ma non hanno un attimo di pace, sempre in prima pagina».

Dire le cose giuste al momento giusto, saper capire i momenti. Oggi lui è il maestro: «Ma in passato ho commesso errori. Quando allenavo la squadra di ragazzini, prima di una finale feci un numero alla Al Pacino in Ogni maledetta domenica: “Questo è il nostro giorno…”. Fu un disastro, non prendevano una palla. Avrei dovuto dire: divertitevi e basta. L’ho imparato dopo. Ognuno di noi è diverso, ha bisogno di stimoli diversi e il mio compito, il nostro compito, è mettere insieme tanti “Io” che non diventeranno mai un “Noi”, quella è un’illusione, ma una squadra vincente, non necessariamente amica, quello sì».

Allontana il confronto con l’orchestra: «Perché suona la musica del direttore. Una squadra, piuttosto, è un complesso jazz, dove ci sono l’assolo, l’improvvisazione, l’autonomia e la capacità di prendere decisioni in un attimo».

Filosofeggia sull’autostima che declina in un modo diverso: «È un concetto astratto, preferisco parlare di “autoefficacia percepita” rispetto a una situazione particolare. Posso avere una gigantesca autostima ma io, che non ho il minimo senso dell’orientamento, se non ho il gps mi perdo e solo in quella situzione sono in difficoltà».

Gli piace motivare a modo suo, l’ha fatto anche quando è andato in Iran ad allenare la Nazionale: «Mi accolsero dicendo che avrei dovuto essere comprensivo, perché loro sono un po’ così, ma che alla fine io, argentino trapiantato in Italia, avrei capito». Li ha convinti con le moschee: «Ne avete di bellissime, vere opere d’arte. Fate quelle cose e avete problemi a giocare a pallavolo?…».

Sa che l’attesa per la Nazionale femminile è altissima dopo l’oro olimpico: «Dire “dobbiamo ricominciare come se avessimo perso” è una frase buttata lì e basta. Cosa vuol dire in concreto? Avremo l’umiltà per continuare a imparare? Avremo questi anticorpi? Io questo non lo so, ma se non li abbiamo non li posso creare. So però che tutto il resto del mondo guarda a noi, sta rubando i nostri segreti perché è così che funziona il mondo dello sport». C’è spazio per i fallimenti: «Tornare a Modena dopo la Nazionale, quello fu un fallimento sportivo. Non sono riuscito a fare quello che pensavo. Una bella lezione, ho imparato molto».

E per i giovani e il loro rapporto con lo sport: «La competizione non è il paradigma, la vita non è un campionato. C’è quello ma anche molto altro. È importante che lo capiscano, i ragazzi e i genitori». Resta da svelare il segreto della vittoria: «Ma se lo dico non è più un segreto». Applausi, sipario.