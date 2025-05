4500 bambini e tante emozioni al XIV Memorial “Franco Favretto”  

Presidente del Comitato FIPAV di Roma dal 1997 al 2009, Franco Favretto fu definito “uomo di grande etica e di principi non negoziabili” ed è anche grazie a lui se nella nostra città, nella nostra Regione e nel nostro Paese, si è consolidata una cultura del volley di base, ispirando decine di dirigenti che lo hanno conosciuto e apprezzato.

Con oltre 4500 mila partecipanti, lo Stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla è stato teatro di una mattinata indimenticabile di gioco, divertimento e aggregazione, dedicata ai giovani pallavolisti dai 6 ai 12 anni provenienti da oltre 100 Società affiliate alla FIPAV, oltre ad altre realtà del territorio nazionale, che si sono affacciate per la prima volta all’evento, e che insieme agli allenatori e alle famiglie hanno dato vita ad uno spettacolo di colori e sorrisi, incarnando il senso di comunità e di squadra alla base del nostro sport.

Inoltre, l’edizione 2025 si è distinta per aver tenuto alta l'attenzione verso il rispetto per l’ambiente e lo sviluppo di una cittadinanza attiva. La manifestazione, infatti, è stata definita per questo “green edition”. Tra le novità, ci sono stati laboratori per bambini sulla sostenibilità a cura di Humanistic ESG, spazi dedicati al riciclo e l’uso di borracce al posto delle bottigliette d’acqua di plastica. I partecipanti sono stati incentivati a raggiungere l’evento con i mezzi pubblici, ricevendo premi simbolici per il loro contributo ecologico e contribuendo così a piantare un albero.

Il main sponsor della manifestazione è stato Experience Summer Camp, una realtà che dal 1985 organizza Camp Estivi Sportivi e Tematici, agonistici e non, per bambini e ragazzi dai 6 ai 21 anni, dedicati a sport, passioni, divertimento, natura e nuove amicizie.

Presenti, come nelle precedenti edizioni, Valerio Vermiglio, ex palleggiatore della Nazionale Italiana e campione europeo, che ha incontrato i giovani atleti animando con creatività la manifestazione, e Luciano Cecchi, che ha presenziato con sempre vivo piacere e partecipazione.

Nel saluto istituzionale, il Presidente del Comitato Territoriale FIPAV di Roma Claudio Martinelli ha ricordato il caro amico Franco Favretto e il suo incredibile operato, sempre attento al benessere e alla crescita dei bambini attraverso i valori dello sport, ringraziando le famiglie, le società, gli allenatori, i dirigenti e tutti coloro che hanno contribuito all’ottima realizzazione dell’evento. Ha proseguito poi con la presentazione delle figure istituzionali che hanno preso parte alla manifestazione, consegnando loro con una targa di riconoscimento.

Andrea Imbimbo, che ha portato i saluti dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, e ha sottolineato l’importanza di giornate come questa per far vivere ai più giovani esperienze di valore, che attraverso il gioco e una sana competizione possono veicolare messaggi significativi.

Andrea Burlandi, Delegato provinciale CONI, ha sottolineato lo sforzo notevole dietro l’organizzazione di un evento del genere da parte del CT Roma, complimentandosi per l’ottima riuscita a beneficio di tutti i partecipanti.

Maura Catalani, Responsabile Ufficio Scolastico Regionale, ha raccontato della sua conoscenza con Franco Favretto e di come sarebbe stato contento e soddisfatto nel vedere così tanti bambini riuniti insieme per giocare a pallavolo, crescere insieme ed imparare.

Fabio Camilli, Presidente Comitato Regionale FIPAV Lazio, ha incoraggiato i giovani a continuare a giocare e a divertirsi e i genitori a continuare a seguire i propri figli, definendoli “la benzina della nostra pallavolo”.

A conclusione, i saluti di Davide Bevilacqua di Experience Summer Camp, che ha sostenuto con grande soddisfazione e collaborazione l’evento, condividendone i valori di sportività e inclusione.