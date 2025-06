Benesserci 2025: anche il volley protagonista a Trevignano Romano

L’evento sarà inaugurato con il taglio del nastro alle ore 17.00, a Piazza del Molo, alla presenza della Sindaca Claudia Maciucchi, di Luca Galloni, Vicesindaco, di Viola Catena, Assessora Politiche Sociali e Giovanili, di Marco Marcocci, Presidente di Confcooperative Lazio, di Barbara Pescatori, Presidente di Confcooperative Cultura Turismo Sport Lazio, di Silvia Rossi, Direttore di Fondo Sviluppo, di Mario Porcu, Presidente della BCC Provincia Romana e di Federico Palla, Vicepresidente di OPES aps. La cerimonia darà il via ufficiale a una giornata ricca di iniziative gratuite per adulti e bambini.

A valorizzare il turismo cooperativo e di comunità, anche quest’anno sarà il Centro Turistico Cooperativo. Allo spazio del CTC sarà infatti possibile visionare il catalogo con tutte le proposte e i percorsi turistici dedicati.

Grazie a Schiaffini Travel S.p.A., società che gestisce il trasporto pubblico locale di Trevignano Romano, è previsto un servizio gratuito di parcheggi e navette da Località Recostano e dai pressi del cimitero, al fine di garantire a tutti un accesso agevolato a BenEsserCi.

IL DETTAGLIO DEGLI APPUNTAMENTI

Per gli appassionati di fitness, via della Rena ospiterà attività sportive come capoeira e tàijíquán con la performance “Danza del Guerriero”, oltre alle lezioni di pilates condotte da Laura Pomponi, personal trainer, disponibili dalle 17 alle 19. Presenti anche le associazioni sportive del territorio che proporranno dimostrazioni, tornei e attività di base: Virtus Trevignano Calcio, Asd Bracciano Volley, Trails Academy, Gravity Experience e ancora tennis e scacchi.

Durante la manifestazione il centro storico e la Rocca di Trevignano Romano saranno protagonisti di visite guidate, che partiranno da Piazza Vittorio Emanuele III, pensate per essere accessibili a tutti. Alle ore 17.00, 18.15 e 21.00 ci saranno tre tour nel cuore del borgo, mentre alle 19.30 si svolgerà una visita speciale alla Rocca Orsini, inclusiva e condotta anche in Lingua dei Segni Italiana (LIS) grazie alla collaborazione con la Cooperativa Radici e la Cooperativa Crei. Attraverso racconti, aneddoti e suggestioni storiche, i partecipanti potranno scoprire le radici antiche del borgo e il ruolo strategico della Rocca medievale.

Attraente la proposta tra cielo e acqua: a partire dalle 17.15 si potranno fare dei giri in battello e, alle ore 20.00, è in programma una visita guidata al tramonto a bordo della Motonave Sabazia II. Il percorso che avrà la durata di poco più di un’ora, attraverserà le acque tra Bracciano, Anguillara e Trevignano Romano, offrendo scorci incontaminati e paesaggi tra i più suggestivi d’Italia.

Per districarsi tra le tante iniziative di BenEsserCi 2025 saranno presenti dei punti informativi gestiti da P- Stop, snodi fondamentali di comunicazione per conoscere e orientare i visitatori. Alla guida della macchina operativa di BenEsserCi ci sarà Think UP, cooperativa che ha diretto tutte le fasi organizzative, dalla progettazione alla realizzazione. Con la collaborazione operativa della cooperativa Explora – Museo dei Bambini.

Nella Sala Consiliare del Comune si terrà un percorso sensoriale tra i sapori del territorio, con degustazioni di olio extravergine, vini locali e formaggi organizzati dalla Passion Fruit Hub. L’evento, accessibile anche in LIS, si svolgerà con orari e attività diversificati, offrendo un’esperienza coinvolgente e inclusiva. Dalle 17.00 alle 17.45, sarà possibile assaporare gli oli extravergini di due aziende laziali: L’Orto di Nonno, realtà familiare di Trevignano Romano che coltiva olivi su suoli di origine vulcanica con tecniche tradizionali, e Capodarco, cooperativa sociale situata sulle colline dei Castelli Romani. Un esperto guiderà i partecipanti alla scoperta delle diverse tipologie di olio e delle loro caratteristiche.

Dalle 18.00 alle 19.00, accompagnati da un sommelier, si potrà vivere un viaggio tra i profumi e i sapori dei vini del Lazio, con un rosso deciso e un bianco minerale della produzione di Cantine Capitani, storica azienda fondata nel 1974 proprio a Trevignano Romano. A completare il percorso enologico, ci sarà la bollicina di Capodarco, perfetta per concludere l’esperienza con eleganza e leggerezza.

Infine, dalle 19.15 alle 20.15, si potrà gustare un aperitivo con i vini della cooperativa Capodarco accompagnati da formaggi artigianali a latte crudo dell’azienda Acquaranda, situata sulle rive del Lago di Bracciano. Tra le specialità, il tradizionale Caciofiore, un formaggio prodotto seguendo un’antica ricetta di duemila anni fa. In abbinamento le prelibatezze gastronomiche della Cooperativa Agricola Co.r.ag.gio. A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, una rievocazione storica a cura di Suodales APS e Matrix 96. Archeologi e rievocatori storici, esperti in alimentazione nel mondo antico, saranno presenti in abiti etruschi e affiancheranno sommelier e produttori locali con interessanti interventi divulgativi.

Tante le attività che si svolgeranno sul lungolago: alle ore 19.00, il pubblico potrà assistere a un incontro goloso dal titolo “Il valore degli zuccheri: un confronto tra una nutrizionista e un gelatiere”. Protagonisti saranno Geppy e Chiara Sferra di Gelato d’Essai, maestro gelatiere e nutrizionista, che si confronteranno sul ruolo degli zuccheri nel gelato. Durante l’incontro, sarà proposta una degustazione di gelato comparata tra una versione classica e una senza zuccheri dello stesso gusto. L’incontro sarà reso accessibile anche grazie alla presenza di un interprete LIS.

Per tutta la durata dell’evento, dalle 17.15 alle 22.30, sarà possibile farsi tentare dalle proposte degli Espositori del Gusto, che porteranno a Trevignano Romano i sapori autentici del territorio. Tra i produttori presenti: Cantine Capitani, L’Orto di Nonno, Acquaranda, insieme ai soci di FedAgriPesca Lazio come Monte Nebo, Capodarco, Co.r.ag.gio e Orto 2.0.

Anche quest’anno sarà attiva l’Area Salute e Benessere; dalle 17.15 alle 22.30, grazie alla cooperativa OSA sarà possibile usufruire di un mini check-up gratuito, con attività su prenotazione in loco. I partecipanti potranno sottoporsi a misurazione della pressione e a un elettrocardiogramma, con referto disponibile da remoto.

Inoltre, durante l’evento, sono previsti incontri con due professionisti del settore nutrizione: la dottoressa Federica Mostardi e il dottor Fabrizio Brunori. Gli appuntamenti, della durata di circa 15-20 minuti ciascuno, sono prenotabili fino alle 22.15.

Le letture itineranti, a cura dell’Associazione In Itinere, guideranno il pubblico in un racconto diffuso ed emozionante lungo le vie di Trevignano Romano, dalle 17.15 alle 22.30. La Biblioteca Comunale e le volontarie del progetto Nati per Leggere proporranno, dalle 18.00 alle 20.00 in via dell’Arena, momenti di lettura a bassa voce per bambini da 0 a 6 anni.

Tra gli appuntamenti più emozionati di BenEsserCi c’è “Oltre lo Sguardo: un viaggio nei sensi”, a cura della Cooperativa Radici. Un’attività esperienziale, dalle 17 alle 22.30, che invita i partecipanti a esplorare il mondo privandosi della vista, per riscoprire il potere del tatto, dell’olfatto e dell’ascolto interiore. Attraverso un percorso sensoriale il pubblico sarà guidato in semplici esercizi che stimolano la consapevolezza e la presenza, risvegliando i sensi spesso trascurati.

In parallelo, sarà attivo il Laboratorio dei Segni, proposto dalla Cooperativa CREI, uno spazio creativo e inclusivo pensato per valorizzare il linguaggio dei segni e altre forme di comunicazione accessibile. Tra le attività di laboratorio LIS anche quelle con i personaggi televisivi Lampadino e Caramella che appassioneranno i più piccoli.

Non mancheranno momenti dedicati alla riflessione e all’informazione. Dalle 17.00 alle 22.30 sarà attivo lo stand informativo dell’Associazione Ecolake, mentre dalle 17.00 alle 20.00 il progetto “Riflessi di Gioco”, a cura della Cooperativa Parsec, proporrà attività di sensibilizzazione sul tema del gioco d’azzardo, con particolare attenzione alla legalità e alla prevenzione.

La giornata di BenEsserCi si concluderà in Piazza del Molo con dj set a cura di Dodo Dj che regalerà a tutti un finale di festa pieno di energia e entusiasmo.