La pallavolo italiana piange Barbara Siciliano

MILANO-La pallavolo italiana piange la prematura scomparsa, a soli 52 anni, di Barbara Siciliano, atleta di spicco del volley italiano che ha più volte vestito la maglia azzurra partecipando anche ai mondiali del 1994. Nata a Sanremo, è deceduta a Lavagna dove si trovava in vacanza insieme al marito. Ad esserle fatale un malore improvviso di origine cardiaca. Soltanto lo scorso Marzo, Barbara Siciliano è stata una delle tante giocatrici presenti alla Choruslife Arena di Bergamo per omaggiare il ritorno in un palazzetto cittadino della formazione rossoblù, impegnata nei Quarti di Finale dei Playoff Scudetto Serie A1 Tigotà.