Una targa a Tor Sapienza per ricordare Simonetta Avalle

ROMA- Le sue ragazze non dimenticano e nemmeno il suo quartiere. In una toccante cerimonia nell’ impianto sportivo di Tor Sapienza è stata scoperta una targa commemorativa dedicata a Simonetta Avalle la’ signora del volley’ recentemente e prematuramente scomparsa. ‘ In questo campo i primi passi nel mondo della pallavolo di cui sei diventata simbolo indiscusso. Con te impegno, passione e gioia. Per sempre grate, resterai nel cuore di tutte’ firmato le ‘ragazze del pulmino’.

Questo le parole che rimarranno ad imperitura memoria, scritte col cuore da quelle giovani pallavoliste di allora che Simonetta contribuì a far diventare atlete ma soprattutto a far crescere come persone, offrendo il suo esempio umano che travalica i valori sportivi. Alla commemorazione, alla quale non poteva mancare un commosso Gianni Avalle, fratello di Simonetta, presenti per la FIPAV, Luciano Cecchi, Dt Nazionale del Settore Allenatori e Claudio Martinelli (Comitato Territoriale di Roma), e l’Assessore allo Sport del V Municipio Marco Ricci.