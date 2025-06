Italia-Thailandia, diretta Nations League: segui la sfida di volley LIVE

HONG KONG - Alla Kai Tak Arena di Hong Kong l’ Italia di Julio Velasco va a caccia del sesto successo consecutivo contro la Thailandia nella Volley Nations League . La Week 2 si è aperta con il successo delle campionesse olimpiche ottenuto contro la Bulgaria, ora le Azzurre sono chiamate a un’altra sfida alla portata prima di sfidare due selezioni insidiose come Giappone e Cina.

11:35

VNL, Italia-Thailandia 7-7

Fahr trova il punto a rete, ma la Thailandia non cede il passo. Ancora equilibrio (5-5), l'errore in battuta di Paola Egonu regala un nuovo vantaggio alla squadra asiatica. Italia e Thailandia continuano ad andare avanti, appaiate nel punteggio (7-7)

11:32

VNL, Italia-Thalandia, inizia il secondo set

Le asiatiche partono con il piede giusto trovando un parziale di 3-1, la partenza della Thailandia sorprende le Azzurre che riportano subito il risultato in equilibrio (3-3). Il secondo set appare più equilibrato, dopo un ace di Nwakalor la Thailandia torna a far punti 4-4

11:23

VNL, Italia-Thailandia, le Azzurre vincono il primo set: 25-19

La squadra italiana mantiene il pieno controllo della partita, dopo un avvio frizzante la Thailandia fatica ad arginare le giocate delle Azzurre. Sette punti di margine per l'Italia (21-14), la Thailandia prova a riportarsi sotto portando a casa quattro punti consecutvi, ma l'Italia torna a conquistare punti chiudendo il set con il punteggio di 25-19

11:16

Italia in controllo in questo primo set

Le italiane sfruttano gli errori delle asiatiche per avvicinarsi al traguardo del primo set, l'invasione thailandese regala un altro punto all'Italia. Time out sul 19-14 per le Azzurre

11:14

VNL, Italia-Thalandia 17-12

La Thailandia prova a rientrare nel set, la difesa azzurra è perfettibile, le asiatiche si riportano sotto, ma l'attacco di Egonu va a segno

11:12

Le Azzurre allungano il passo

L'attacco asiatico non va a segno. Cinque punti di margine per l'Italia che trova il massimo vantaggio del primo set: 14-9

11:09

VNL, Italia-Thailandia 11-9

Ancora un punto per le Azzurre con l'iniziativa di Omoruyl. Omoruyl murata dal blocco thailandese. Egonu va ancora a segno sulla diagonale. Ancora un punto per Egonu, l'Italia allunga il passo

11:06

Italia-Thailandia 8-6

Le asiatiche si riportano subito avanti riportandosi sul 5-3. Ma la replica delle ragazze di Velasco è immediata: le azzurre agguantano le avversarie sul 6-6. Ancora l'assalto italiano sotto rete!

11:03

Italia-Thailandia 3-3

La replica della Thailandia non si fa attendere, le asiatiche si portano sul punteggio di 2-1. Ma le campionesse olimpiche riprendono immediatamente la partita in mano riportando il punteggio in equilibrio

11:00

Italia-Thailandia, inizia la sfida

Dopo gli inni nazionali, le due squadre sono pronte per la seconda sfida della Week 2: l'Italia indossa la seconda divisa con la maglia bianca e i calzoncini blu. Il primo punto è per l'Italia!

10:55

Italia Week 2, le scelte di Velasco

Per la seconda fase della Nations League femminile di Volley, il ct dell’Italia Julio Velasco ha deciso di lasciare a casa tre elementi di spicco della propria squadra come Alessia Orro, Miryam Sylla e Ekaterina Antropova.

10:50

Italia-Thailandia, il bilancio

Nella loro storia le due Nazionali si sono affrontate in cinque occasioni, e l’Italia ha sempre battuto la Thailandia.

10:40

Italia, le convocate di Velasco

Il ct della Nazionale femminile di Volley Julio Velasco ha convocato 14 giocatrici per la Week 2 di Nations League in programma ad Hong Kong, questo l’elenco delle pallavoliste azzurre: Carlotta Cambi, Chidera Blessing Eze (palleggiatrici), Paola Egonu, Adhu Malual (opposte), Alice Degradi, Gaia Giovannini, Loveth Omoruyl, Stella Nervini (schiacciatrici), Anna Danesi, Sarah Fahr, Linda Nwakalor (centrali), Monica De Gennaro, Elonora Fersino (liberi).

10:35

Volley Nations League, la classifica

La classifica della Volley Nations League vede in testa il Giappone con 14 punti, l’Italia è appaiata alla squadra nipponica con gli stessi punti, ma con una peggiore differenza set. Al terzo posto c’è Turchia con 13 punti, seguono la Polonia con 12 punti e il Brasile con 11 punti.

10:30

Italia, percorso netto nella Volley Nations League

Le campionesse olimpiche di Julio Velasco hanno ottenuto fin qui cinque vittorie in altrettante partite. Le Azzurre hanno battuto all’esordio gli Stati Uniti per 3-0, poi hanno superato la Germania concedendo alle tedesche due set (3-2), si sono imposte contro la Corea del Sud per 3-0, hanno trionfato contro il Brasile senza concedere nulla alle avversarie (3-0). hanno ottenuto la quinta vittoria consecutiva contro la Bulgaria all’esordio della seconda fase a Hong Kong.

Hong Kong