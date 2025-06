L’Italia di Velasco non si ferma più e il ricambio generazionale convince

L’Italia cala il settebello e no, non parliamo di pallanuoto, bensì di pallavolo. Quella femminile in particolare, con la squadra di Velasco che continua a vincere e convincere. E un po’ come nell’aritmetica anche ‘scambiando l’ordine degli addendi, il risultato non cambia’. Ecco allora che la nazionale azzurra in VNL vince, seppur soffrendo, 3-2 contro il Giappone, ma in campo non ci sono le eroine di Parigi. O meglio, non tutte. Il ricambio generaz