L'Italvolley batte la Polonia in rimonta nella Nations League

CHICAGO (Usa) - Esordio vincente per l'Italia in pool 5 della Volley Nations League. Alla Now Arena di Chicago gli azzurri di coach De Giorgi superano i campioni d'Europa della Polonia per 3-2 con i parziali di 25-17, 23-25, 21-25, 25-20, 15-11. Sfida complessa per gli Azzurri che nel primo set hanno ottenuto un margine di sicurezza grazie all’ottima fase difensiva. Ma il secondo e il terzo set sono stati ad appannaggio della formazione polacca nonostante il vantaggio iniziale accumulato dalla squadra italiana.