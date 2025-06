Trofeo delle Regioni: vincono Veneto e Lombardia

Femminile-

La finale femminile ha visto trionfare il Veneto sulla Lombardia per 2-1 (22-25, 25-16, 15-9). Questa vittoria arriva dopo una grande cavalcata; solo una sconfitta in tutto il Trofeo, contro il Piemonte al tie-break, per le ragazze venete. Semifinale e finale sono la consacrazione del cammino svolto in Puglia per la rappresentativa veneta: 2-1 sul Lazio nella giornata di ieri e 2-1 sulla Lombardia nella finalissima. Per il Veneto si tratta del quarto titolo nella manifestazione, dopo quelli conquistati nel 2002, nel 2016 e nel 2019.

Presente ad assistere alla finale anche il CT della nazionale under 21 femminile Gaetano Gagliardi.

Da segnalare la presenza, alla cerimonia di premiazione, del presidente federale Giuseppe Manfredi; insieme a lui il vice presidente Massimo Sala, i consiglieri federali Silvia Strigazzi e Vincenzo Santomassimo e i presidenti del CR FIPAV Puglia e del CT FIPAV Bari-Foggia Paolo Indiveri e Giuseppe Petrelli.

La cronaca della finale-

Prima metà di primo set dove entrambe le squadre sono concentrate sull’obbiettivo e l’equilibrio è padrone (3-3, 10-10, 14-14). La Lombardia prova il primo allungo a +2 sul 16-14 costringendo Elisa Sperandio a richiamare le sue in panchina; il Veneto non molla e anche coach Prezioso spende un time-out. Le venete provano a mettere la testa avanti sul 19-20, ma vengono riprese sul 21-21 e poi sorpassate sul 24-22. Il primo set point è quello buono e un attacco di Alemenzohu chiude il parziale sul 25-22 per le azzurro-verdi.

Il veneto non accusa minimamente il colpo e compie una partenza di seconda frazione incredibile (0-4, 2-10). La Lombardia prova timidamente a rientrare in corsa portandosi a -7 sul 14-21, ma le venete sono determinate e chiudono sul 16-25 portando la gara al tie-break.

Il veneto vola sulle ali dell’entusiasmo e anche nel tie-break parte fortissimo (0-2, 2-4, 2-8). La Lombardia prova a sistemare le cose nei due time-out ma le ragazze di coach Spadoni vogliono a tutti i costi raggiungere il traguardo e al primo set match point utile chiudono i discorsi sul 9-15.

Le parole del tecnico Elisa Sperandio (Veneto)-

« E’ bellissimo perché questa vittoria era inaspettata. Quando le ragazze sentono che possono fidarsi della guida fanno delle cose straordinarie. Siamo state bravissime ieri contro il Lazio e oggi contro la Lombardia. Devo essere sincera, sono due giorni che penso anche a chi non c’è in questo trofeo, ho pensato tanto a Simonetta Avalle e ricordo tutti i valori che trasmetteva ».

Le parole Asia Tiso (Veneto)-

« E’ una sensazione unica, abbiamo portato a casa la finale restando unite e coese, ormai in questa squadra siamo quasi una famiglia. Il primo set non è andato benissimo, però abbiamo capito che dovevamo comunque cercare di esprimere il nostro gioco e siamo riuscite a vincere il tie-break. Dedico questa vittoria a tutta la mia famiglia! ».

I Premi Individuali

MIGLIOR PALLEGGIATORE: ANJA ILIC (LOMBARDIA)

MIGLIOR LIBERO: GAIA BOZZA (VENETO)

MIGLIOR CENTRALE: VITTORIA QUERO (VENETO)

MIGLIOR ATTACCANTE: EBOSETALE PRAISE ALEMENZPHU (LOMBARDIA)

MVP: ALICE FUMMO (VENETO)

ALBO D’ORO FEMMINILE

1987: Toscana

1988: non disputato

1989: Abruzzo

1990: Toscana

1991: Toscana

1992: Marche

1993: non disputato

1994: Toscana

1995: Piemonte

1996: Piemonte

1997: Emilia Romagna

1998: Lombardia

1999: Lombardia

2000: Lombardia

2001: Campania

2002: Veneto

2003: Sicilia

2004: Lombardia

2005: Lombardia

2006: Emilia Romagna

2007: Piemonte

2008: Lombardia

2009: Lombardia

2010: Emilia Romagna

2011: Piemonte

2012: Lombardia

2013: Lombardia

2014: Piemonte

2015: Lombardia

2016: Veneto

2017: Lombardia

2018: Lazio

2019: Veneto

2020: non disputato

2021: non disputato

2022: Lombardia

2023: Lazio

2024: Lazio

2025: Veneto

Maschile-

La Lombardia alza al cielo la coppa per il terzo anno consecutivo grazie alla vittoria sul Lazio con il punteggio di 2-0 (25-11, 26-24). Sul parquet del ‘Vigna Marina’ di Fasano gli azzurro-verdi sfoderano una prestazione di assoluta autorevolezza, correndo qualche rischio solo nel finale di secondo set. La rappresentativa lombarda, dunque, emula l’impresa compiuta negli anni 2013, 2014 e 2015; solo le Marche, nella storia della manifestazione hanno ottenuto più successi in fila (4 dal ’94 al ’97). La settimana pugliese della Lombardia si conclude quindi con otto vittorie in altrettante partite e un meritato primo posto.

Presente ad assistere alla finale anche il CT della nazionale under 16 maschile Luca Leoni.

Da segnalare la presenza, alla cerimonia di premiazione, del presidente federale Giuseppe Manfredi; insieme a lui il vice presidente Massimo Sala, i consiglieri federali Silvia Strigazzi e Vincenzo Santomassimo e i presidenti del CR FIPAV Puglia e del CT FIPAV Bari-Foggia Paolo Indiveri e Giuseppe Petrelli.

La cronaca della finale-

Troppa Lombardia per il Lazio nel primo set; i ragazzi di mister Morato partono subito forte (5-1, 8-3, 12-4) mettendo in campo un gioco di un’elevata qualità tecnico e tattica. Nella seconda parte di frazione il copione non cambia, il Lazio non riesce a reagire e cede sul punteggio di 25-11.

Il secondo parziale inizia con un grande equilibrio (5-5, 7-7, 9-9); la Lombardia prova poi ad allungare sui rivali (13-10, 17-13, 23-17) e la partita sembra conclusa. La rappresentativa laziale però non ci sta, infila sette punti consecutivi e conquista un set point per andare al tie-break sul 23-24. I lombardi controbattono, ritrovano la concentrazione mentale, pareggiano prima 24-24 e chiudono poi il set sul 26-24.

Le parole del tecnico Daniele Morato (Lombardia)-

« E’ tutto bellissimo: la vittoria, il pubblico, il palazzetto. Siamo contentissimi, è un gruppo che si meritava questa vittoria. Dal primo giorno che ci siamo incontrati è stato affiatato, ha lavorato tanto con voglia di migliorare e siamo molto soddisfatti. Devo veramente fare i complimenti ai ragazzi ».

Le parole di Lorenzo Moro (Lombardia)-

« E’ stata una grandissima finale contro una squadra molto forte. Abbiamo dato prova di grande spettacolo e di grande pallavolo. Il premio individuale viene al lavoro che abbiamo fatto insieme ai miei compagni. In queste finali è bellissimo dare un grande contributo alla squadra soprattutto nei momenti importanti della partita ».

I premi individuali

MIGLIOR PALLEGGIATORE: PIETRO BEVILACQUA (LOMBARDIA)

MIGLIOR LIBERO: FILIPPO MAURI (LOMBARDIA)

MIGLIOR CENTRALE: FRANCESCO LIMITI (LAZIO)

MIGLIOR ATTACCANTE: EDOARDO TROTTA (LAZIO)

MVP: LORENZO MORO (LOMBARDIA)

ALBO D’ORO MASCHILE

1982: Emilia Romagna

1983: Abruzzo e Molise

1984: Emilia Romagna

1985: Piemonte e Valle d’Aosta

1986: non disputato

1987: Marche

1988: Marche

1989: Emilia Romagna

1990: Marche

1991: Campania

1992: Emilia Romagna

1993: non disputato

1994: Marche

1995: Marche

1996: Marche

1997: Marche

1998: Veneto

1999: Campania

2000: Lombardia

2001: Veneto

2002: Marche

2003: Marche

2004: Veneto

2005: Veneto

2006: Piemonte

2007: Emilia Romagna

2008: Lazio

2009: Campania

2010: Piemonte

2011: Veneto

2012: Trentino

2013: Lombardia

2014: Lombardia

2015: Lombardia

2016: Puglia

2017: Veneto

2018: Lombardia

2019: Puglia

2020: non disputato

2021: non disputato

2022: Veneto

2023: Lombardia

2024: Lombardia

2025: Lombardia