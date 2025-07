Italia, 3-0 al Belgio e qualificazione alle Finals: per Velasco missione compiuta

L'Italia torna in campo domani: affronterà la Serbia

Le azzurre si sono imposte con il punteggio di 25-19; 25-15; 25-18. Domani, alle ore 17, l'Italia di Velasco tornerà in campo per affrontare la Serbia della rientrante Boskovic che ha ottenuto la prima vittoria in VNL contro la Repubblica Ceca, in una sfida che riproporrà una delle rivalità più autentiche del volley mondiale.