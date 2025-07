Europei Under 16 di Volley donne: l’Italia batte 3-0 l’Albania

ROMA - Non si ferma la corsa della Nazionale Under 16 femminile di pallavolo ai Campionati Europei di categoria. Le azzurrine oggi, a Tirana, hanno conquistato la settima vittoria consecutiva nella manifestazione continentale, superando con un netto 3-0 (25-16 25-10 25-5) le padrone di casa dell'Albania .

Il prossimo impegno delle azzurrine

Sette vittorie su sette, 21 punti in classifica, 21 set vinti e solo 4 persi: con questi numeri l'Italia, già certa del passaggio in semifinale, chiude la fase a gironi al primo posto e da imbattuta. Le ragazze del tecnico Monica Cresta conosceranno questa sera, al termine delle gare della Pool 2 in Kosovo, l'avversaria della semifinale, in programma sabato, alle 16. La giovane Nazionale azzurra domani godrà di una giornata di riposo dalle gare.