Volley, il dominio dell'Italia di Velasco è totale. E stasera con gli Usa può arrivare un record storico

Non si fermano più, e non hanno intenzione di farlo. Sono ancora le donne a portare in alto il tricolore dopo le imprese del calcio e del basket. Chi è in cima da un bel po' invece sono le ragazze della pallavolo. Dopo il record di vittorie consevutive e quasi un anno dopo lo storico oro di Parigi, l’Italia di Julio Velasco alle 16,30 all’Atlas Arena di Lodz affronterà gli Stati Uniti nei quarti delle Finals di Volleyball Nations League (VNL). Chi vi