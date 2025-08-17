Pallavolo, l’Italia di Velasco verso il mondiale: tutto quello che c’è da sapere

Non svegliatele più. Stiamo parlando delle ragazze di coach Velasco che domani partiranno per la Thailandia a caccia di una vittoria mondiale conquistata fin qui solo una volta dalla nazionale femminile di pallavolo (era il lontano 2002). Ma da un anno a questa parte Egonu e compagne sono state capaci di prendersi tutto: due volte la Nations League con in mezzo il successo storico ai Giochi di Parigi. Mai, nella storia della federazione, guardando anche ai maschi, era arrivato un oro o