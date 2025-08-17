Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Pallavolo, l’Italia di Velasco verso il mondiale: tutto quello che c’è da sapere

Domani la partenza per la Thailandia, poi il girone con Belgio, Cuba e Slovacchia
Pallavolo, l’Italia di Velasco verso il mondiale: tutto quello che c’è da sapere© Ciamillo-Castoria
Roale
1 min

Non svegliatele più. Stiamo parlando delle ragazze di coach Velasco che domani partiranno per la Thailandia a caccia di una vittoria mondiale conquistata fin qui solo una volta dalla nazionale femminile di pallavolo (era il lontano 2002). Ma da un anno a questa parte Egonu e compagne sono state capaci di prendersi tutto: due volte la Nations League con in mezzo il successo storico ai Giochi di Parigi. Mai, nella storia della federazione, guardando anche ai maschi, era arrivato un oro o

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte