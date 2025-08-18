Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pallavolo, l’Italia vince anche il mondiale U21. Nasce la nazionale di LA 2028

La stella è Merit Adigwe, opposto da 34 punti in finale e per tutti la ‘nuova Egonu’
Pallavolo, l'Italia vince anche il mondiale U21. Nasce la nazionale di LA 2028
Il futuro della pallavolo italiana non è mai stato così roseo e rosa. Non ci sono infatti solo le ragazze di coach Velasco che, da un anno a questa parte non fanno altro che vincere, anche le giovanili azzurre non sono da meno e la vittoria del mondiale U21 della nazionale femminile ne è l’ennesima prova. Allenate da Gaetano Gagliardi, hanno vinto una finale al batticuore, superando al tie-break (15-11) un grandissimo Giappone. Soffrono, non poco, le difese nipponic

