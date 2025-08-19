Europei Volley maschili 2026: ufficiali le sedi italiane

ROMA - Saranno Napoli, Modena, Torino e Milano le quattro città italiane che ospiteranno i Campionati Europei Maschili 2026. L’Italia, per la seconda edizione consecutiva, torna quindi ad organizzare la rassegna continentale. Come accaduto nel 2023 – quando l’Arena di Verona offrì uno scenario straordinario per una cerimonia inaugurale destinata a rimanere nella storia – anche stavolta il torneo prenderà il via all’aperto. La partita inaugurale di EuroVolley, in programma il 10 settembre , si giocherà infatti in Piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l’occasione in una vera e propria arena temporanea, dove Simone Giannelli e compagni cominceranno la loro avventura.

Tutto sugli Europei di volley del 2026

La competizione sarà co-organizzata da quattro paesi: Italia (che ospiterà tutte le fasi del torneo, comprese le finali previste a Milano il 27 settembre), Bulgaria, Finlandia e Romania. La pool A, quella dell’Italia, dopo il match inaugurale di Napoli (al suo primo storico coinvolgimento in questa manifestazione), si sposterà al PalaPanini di Modena, sede di tutte le gare della fase a gironi. Successivamente, quattro match degli ottavi di finale e due dei quarti verranno disputati al Palavela di Torino (gli altri ottavi e quarti si giocheranno a Varna, in Bulgaria). Infine, le semifinali e la finale – che assegneranno titolo e medaglie – si svolgeranno nella nuovissima Arena Santa Giulia di Milano, destinata a debuttare ufficialmente anche ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. La squadra che conquisterà il titolo continentale otterrà anche un pass diretto per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Il sorteggio per la composizione delle pool si terrà il 4 ottobre 2025, alle ore 20:45, al Castello Svevo di Bari.

Le parole di Manfredi

“Siamo molto felici di poter ospitare ancora una volta un Campionato Europeo Maschile, una manifestazione prestigiosa divenuta negli anni sempre più competitiva ed entusiasmante che testimonia come la pallavolo del Vecchio Continente sia la migliore a livello mondiale. La nostra Federazione è chiamata, dunque, a organizzare l’Europeo per la seconda volta consecutiva dopo lo straordinario successo del 2023 quando ospitammo sia il maschile sia il femminile”, così il presidente Giuseppe Manfredi.