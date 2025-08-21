Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Pallavolo, mondiali al via e per l’Italia è caccia a un titolo che manca dal 2002

Tantissime le stelle che proveranno a fermare le azzurre: Vargas, Gabi, Haak e Boskovic sono solo alcune
Pallavolo, mondiali al via e per l’Italia è caccia a un titolo che manca dal 2002© Ciamillo-Castoria
Roale
1 min

Comincerà domani il mondiale di pallavolo delle Azzurre in Thailandia, all’esordio ci sarà la Slovacchia, poi anche le sfide con Belgio e Cuba a completare un girone che vede l’Italia di Velasco favorita, non solo per il primo posto nel pool, ma per la vittoria finale. La nazionale, infatti, arriva da un anno ricco di successi, due VNL consecutive vinte e l’oro olimpico in terra francese in mezzo. Il primo della sua storia e per giunta arrivato perdendo a malap

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte