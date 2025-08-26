Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Italia-Belgio, Mondiali di volley femminile: dove vederla in tv e in streaming

Ultima sfida della fase a gironi per le azzurre di Velasco, che si giocano il primato nella Pool B con la qualificazione agli ottavi già in tasca
Italia-Belgio, Mondiali di volley femminile: dove vederla in tv e in streaming
1 min

Dopo la vittoria al debutto, 3-0 sulla Slovacchia, e il bis contro Cuba, con un altro 3-0, l'Italia di Julio Velasco si prepara l'ultima sfida della fase a gironi dei Mondiali femminili di pallavolo in Thailandia. Le azzurre giocheranno contro il Belgio per il primato nella Pool B, con la qualificazione agli ottavi già in tasca. Vincendo l'Italia si garantirebbe una sfida contro la seconda classificata del Girone G agli ottavi. 

Italia-Belgio, quando si gioca

Italia-Belgio, valida per la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali femminili di pallavolo, inizierà alle ore 12 italiane sul taraflex del Municipal Stadium di Phuket, in Thailandia.

Italia-Belgio, come vederla in tv e streaming

La partita di pallavolo tra Italia e Belgio sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2. Il match sarà disponibile in diretta streaming anche su Dazn, RaiPlay e sulla piattaforma VBTV. 

