Italia-Belgio, Mondiali di volley femminile: dove vederla in tv e in streaming

Italia-Belgio, quando si gioca

Italia-Belgio, valida per la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali femminili di pallavolo, inizierà alle ore 12 italiane sul taraflex del Municipal Stadium di Phuket, in Thailandia.

Italia-Belgio, come vederla in tv e streaming

La partita di pallavolo tra Italia e Belgio sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2. Il match sarà disponibile in diretta streaming anche su Dazn, RaiPlay e sulla piattaforma VBTV.