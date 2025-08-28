De Giorgi, l'intervista: "Noi più uniti di prima contro tutto"

Pronti via, un Europeo a tre mesi dalla firma del contratto e un Mondiale nel giro di un anno. Da giocatore è stato figlio pallavolistico di Julio Velasco, da allenatore ha preso in mano la Nazionale maschile portandola ai vertici grazie a un ricambio generazionale, necessario per ripartire da capo. Ferdinando De Giorgi, per tutti Fefè, sa come si vince e come si affronta una rassegna iridata. Con qualità tecnica e consapevolezza, ma sopr