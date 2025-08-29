Mondiali U 21 Maschile: l'Italia doma Cuba e vola in semifinale

JIANGMEN (CINA) - Missione compiuta, l'Italia Under 21 maschile conquista la semifinale dei Campionati del Mondo di categoria. Oggi a Jiangmen in Cina gli azzurri hanno battuto 3-1 (25-18, 22-25, 25-18, 25-21) Cuba, al termine di una partita tirata e combattuta. Domani gli azzurri (ore 14.00 italiane) Zlatanov e compagni sfideranno la Repubblica Ceca che a sua volta ha guadagnato l’accesso al turno successivo superando la Polonia per 3-1 (25-13, 20-25, 25-21, 30-28). Con quella odierna, salgono a sette le vittorie nella manifestazione per l’Italia in altrettante partite disputate, dopo i cinque match vinti nella pool D ed il successo sulla Corea del Sud agli ottavi di finale. Top scorer del match il cubano Martinez Campos con 24 punti a referto. Per l’Italia, doppia cifra per Barotto (20), Mati (18) e Zlatanov (16). L’avvio è all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre che si fronteggiano a viso aperto nei primi scambi (3-3, poi 5-5). È Cuba a trovare il primo allungo sul 9-7, ma la reazione degli azzurrini non tarda ad arrivare. I ragazzi di Vincenzo Fanizza riprendono in mano la gara, ristabilendo nuovamente la parità e sorpassando gli avversari, costringendo la nazionale cubana ad una continua rincorsa. Punto dopo punto (14-12, 17-14, 20-16, 22-17), il gap diventa sempre più ampio, con l’Italia che chiude definitivamente sul punteggio di 25-18 grazie ad un attacco di Barotto.

Nel secondo parziale, è Cuba a partire meglio. La squadra di Estrada Joa mette subito il piede sull’acceleratore e si porta a +2 (3-1 prima, 7-5 poi). L’Italia è brava a rientrare in gara (7-7) e ad andare avanti 12-9 grazie ad una serie di attacchi precisi. Nella fase centrale del set, Cuba ritrova compattezza e regala nuovamente equilibrio alla gara (15-15, 18-18). È una sfida punto a punto quella tra le due nazionali. Nel finale, Cuba prende fiducia e aumenta l’intensità riuscendo a ribaltare il punteggio (24-22). È un errore di Frascio a regalare il set ai centroamericani (25-22), riaprendo di fatto la partita.

Terzo set. Cuba torna in campo determinata a sfruttare il momento favorevole (2-0, 4-1). L’Italia ricuce lo strappo e riporta di nuovo equilibrio alla gara (8-8). Da qui in avanti, inizia un vero e proprio dominio azzurro. Nonostante i tentativi di rientro della nazionale cubana (13-13), gli azzurrini di Fanizza con ordine e precisione impongono il loro ritmo alla sfida. 17-14 prima, 20-15 poi: Cuba non può nulla contro l’Italia che chiude poi a proprio favore il set 25-18.

Nel quarto ed ultimo parziale, la parola d’ordine è equilibrio. È un botta e risposta tra le due squadre che danno vita ad una vera e propria battaglia (2-2, 4-4, 10-8, 12-10, 14-14). Poi, è l’Italia ad alzare la testa. Gli azzurrini cambiano marcia ed iniziano a macinare punti, prendendo in mano le redini del gioco (17-14). L’Italia è brava a sfruttare il momento favorevole; con autorità, i ragazzi di Fanizza prendono il largo sul +6 (22-16) e, nonostante i tentativi della nazionale cubana di rientrare in partita, chiudono il set e la gara sul punteggio di 25-21.

Il tabellino-

CUBA – ITALIA 1-3 (18-25, 25-22, 18-25, 21-25)

CUBA: Rodriguez, Masso Mendoza 3, Martinez Campos 24, Pereira Larea 13, Morejon Gomez 3, Fiaquet Barbon 5, Alvarez Torres (L). Gonzalez Fuentes, Oviedo 3, Sainz Guerra. N.e.: Medina Torriente, Carbonell Gonzalez. All. Estrada Joa Lian Sem.

ITALIA: Magliano 9, Mati 18, Barotto 20, Zlatanov 16, Taiwo 5, Mariani 2, Loreti (L). Frascio, Selleri. N.e.: Giani, Valbusa, Fedrici. All. Fanizza.

ARBITRi: Szydlowski Robert Karol (AUS), Asai Tadayoshi (JPN)

Durata set: 19’, 25’, 22’. Tot: 66’

Cuba: a 4, bs 14, mv 10, et 27.

Italia: a 8, bs 17, mv 8, et 31.

I RISULTATI I QUARTI DI FINALE-

29/08, ore 5: Francia-USA 2-3 (25-21, 17-25, 25-22, 23-25, 12-15)

29/08, ore 8: Polonia-Repubblica Ceca 1-3 (13-25, 25-20, 21-25, 28-30)

29/08, ore 11: Cina-Iran 0-3 (21-25, 16-25, 15-25)

29/08, ore 14: Cuba-Italia 1-3 (18-25, 25-22, 18-25, 21-25)

LE SEMIFINALI-

30/08, ore 11: USA – Iran

30/08, ore 14: Repubblica Ceca – Italia

LE FINALI-

1°/2° posto – 3°/4° posto

31/08, orario da definire