Italia-Germania, Mondiali volley femminile: dove vederla in tv e in streaming

Italia e Germania si sfidano negli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. L’incontro è in programma sabato 30 agosto alle ore 12.00 a Bangkok (Thailandia), nello stesso impianto che lo scorso anno ha visto la nostra Nazionale trionfare in Nations League, titolo poi confermato anche nell’ultima estate. Le azzurre inaugurano così la fase a eliminazione diretta della rassegna iridata, con l’obiettivo di continuare il proprio cammino in Asia.