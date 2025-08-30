Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Italia-Germania, Mondiali volley femminile: dove vederla in tv e in streaming

In Thailandia la sfida agli ottavi contro le ragazze tedesche: partita da dentro o fuori
Italia-Germania, Mondiali volley femminile: dove vederla in tv e in streaming
Italia e Germania si sfidano negli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. L’incontro è in programma sabato 30 agosto alle ore 12.00 a Bangkok (Thailandia), nello stesso impianto che lo scorso anno ha visto la nostra Nazionale trionfare in Nations League, titolo poi confermato anche nell’ultima estate. Le azzurre inaugurano così la fase a eliminazione diretta della rassegna iridata, con l’obiettivo di continuare il proprio cammino in Asia.

Italia-Germania, quando si gioca

La sfida è in programma oggi, sabato 30 agosto, alle ore 12 italiane. Chi vince aspetta ai quarti una tra Belgio e Polonia (in campo alle 15:30).

Italia-Germania, come vederla in tv e in streaming

La sfida delle ragazze di Velasco sarà visibile in chiaro su Rai 2. In streaming tramite Dazn, Rai Play e VBTV. Il tutto a partire dalle ore 12.

