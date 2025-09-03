Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Italia-Polonia Mondiali di volley: dove vederla in tv e streaming

Le azzurre di Julio Velasco, impegnate nei quarti di finale, affrontano le ragazze guidate da Stefano Lavarini
Italia-Polonia Mondiali di volley: dove vederla in tv e streaming© EPA
1 min

Dopo aver sconfitto la Germania, l'Italia affronterà la Polonia nei quarti di finale del Mondiale di volley. Le azzurre di Julio Velasco sono state protagoniste di un cammino ottimo e cercano il pass per le semifinali: avversario di giornata, le ragazze allenate da Stefano Lavarini, che si affiderà a Magdalena Stysiak e Agnieszka Korneluk. 

Il cammino di Italia e Polonia

L'Italia è arrivata ai quarti di finale avendo sconfitto Slovacchia (3-0), Cuba (3-0) e Belgio (3-1). Negli ottavi si è imposta 3-0 sulla Germania. La Polonia, come le azzurre, arriva ai quarti da imbattuta, avendo sconfitto Vietnam, Kenya, Germania e Belgio (sfide vinte al quinto set).

Italia-Polonia, data e orario della sfida

Il match tra Italia e Polonia, valido per i quarti di finale del Mondiale di volley, si disputerà al PalaHuamark di Bangkok, con inizio alle ore 15:30 italiane.

Italia-Polonia, dove vederla in tv e streaming

L'incontro tra Italia e Polonia sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro su Rai 2. In streaming si potrà assistere all'evento su RaiPlay, su Dazn o VolleyballWorldTv. 

