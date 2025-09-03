Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Premio Invictus: Cisterna Volley protagonista a Palazzo Caetani  

L'amministratore unico Cristina Cruciani, il Dg Candido Grande Direttore Generale, il team manager Danilo Cirelli, l’allenatore Daniele Morato, i giocatori Filippo Lanza, Alessandro Fanizza e Tommaso Guzzo presenti, giovedì 4 settembre alle ore 18.00, alla cerimonia nella quale verranno svelate le opere finaliste
Premio Invictus: Cisterna Volley protagonista a Palazzo Caetani  
4 min

CISTERNA DI LATINA (LATINA)-È tutto pronto per la finale della sesta edizione del Premio Sportivo Letterario Invictus, l’iniziativa che dal 2020 celebra lo storytelling sportivo e valorizza le storie di sport e di vita capaci di appassionare lettori e lettrici in tutta Italia. In pochi anni il Premio si è affermato come il più importante riconoscimento del settore per autori e case editrici, al punto da essere stato selezionato, insieme al Premio Strega e a Lucca Comics, per rappresentare i premi letterari italiani alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, dove l’Italia è tornata ospite d’onore a 36 anni dall’ultima volta.

La finalissima di quest’anno si terrà, come da tradizione, presso la suggestiva Corte del Palazzo Caetani di Cisterna di Latina. L’appuntamento è fissato per giovedì 4 settembre alle ore 18:00, quando verranno svelate le opere finaliste che si contenderanno la vittoria, valutate dall’autorevole giuria presieduta dal Presidente della Federazione Italiana Canottaggio Davide Tizzano e composta da figure di spicco del giornalismo, dello sport e delle istituzioni: Stefano Bizzotto, Elisabetta Caporale, Manuel Codignoni, Italo Cucci, Paola Fantato, Sandro Fioravanti, Xavier Jacobelli, Cristina Lenardon, Daniele Masala, Matteo Marani, Elena Pantaleo, Dario Ricci, Simona Rolandi, Mauro Grimaldi, Beniamino Quintieri e Sabrina Morelli.

Alla serata, sarà ospite d’onore una nutrita rappresentanza del Cisterna Volley. In platea, a ricevere l’applauso dei finalisti e del pubblico, ci saranno l’amministratore unico Cristina Cruciani, il Dg Candido Grande Direttore Generale, il team manager Danilo Cirelli, l’allenatore Daniele Morato e tre giocatori della squadra pontina: Filippo Lanza, Alessandro Fanizza e Tommaso Guzzo.

 Giunto alla sua sesta edizione, il Premio è organizzato dalla casa editrice Lab DFG, con la compartecipazione del Ministro per lo Sport e i Giovani, il sostegno del Gruppo FS, dei Comuni di Cisterna di Latina e Sermoneta, dell’Istituto del Credito Sportivo e Culturale, della Camera di Commercio di Frosinone Latina e della Fondazione Roffredo Caetani.

  Le opere finaliste di quest’anno sono: Il giallo del Tour – Beppe Conti (Minerva); Provaci ancora, Mister Cascione – Marco Marsullo (Feltrinelli); Senna: Le verità – Franco Nugnes (Minerva); F1 Backstage. Storie di uomini in corsa – Riccardo Patrese e Giorgio Terruzzi (Rizzoli); Il mio calcio eretico: dal trionfo con il Milan al lavoro con i giovani – Filippo Galli (Piemme Edizioni).

 Grande attesa anche per l’assegnazione, in programma stasera al Castello Caetani di Sermoneta, delle ambite menzioni degli Extra Invictus – Gruppo FS The Mobility Leader. I direttori delle testate Guerin Sportivo, Rai Radio Sport 1, Corriere dello Sport, Tuttosport, Sportitalia, Netweek, Pagine di sport, assegneranno una menzione speciale ai libri che, per intensità e qualità narrativa, meritano un riconoscimento unico. Il Premio Extra Invictus-Gruppo FS The Mobility Leader nasce per valorizzare opere che sanno andare oltre il semplice risultato, restituendo allo sport la sua dimensione epica, umana e letteraria.

 

 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley

Da non perdere

Premio "Atleta Invictus" a Faure e FantatoPremio Invictus, ecco i cinque finalisti per il 2024