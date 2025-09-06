Miriam Sylla, la frase che fa impazzire il web: "Per la mia salute mentale non lo rifarei..."

BANGKOK (Thailandia) - Una vittoria all’ultimo respiro, un successo speciale che abbatte il tabù Brasile e allontana i fantasmi. L’Italia di Julio Velasco conquista la finale dei Mondiali femminili di Volley , nell’ultimo atto affronterà la Turchia. E’ stata una vittoria esaltante, come conferma Miriam Sylla . “Non ci credo, l’ho ripetuto mille volte in mezzo alle lacrime, non ci credo - afferma con grande emozione la giocatrice azzurra - è stata una battaglia incredibile, non abbiamo mollato neanche un secondo anche quando tutto sembrava andare storto, abbiamo dato tutto e abbiamo dimostrato cosa significa essere squadra , siamo state squadra dall’inizio alla fine, tutte, dalla panchina, chi entrava in campo. È stato bello, non lo rifarei per la mia salute mentale e fisica, ma è stato bello ”.

Sylla, nessun pronostico per la finale

“Turchia? Non ho la palla di cristallo - sottolinea Sylla - sicuramente gli avversari che incontriamo domani faranno di tutto per metterci in difficoltà. Dobbiamo partire, non tese come oggi, ma a tutto fuoco e ragionare con calma nelle situazioni. Stare sul pezzo e poi vedremo, è una finale va giocata. Avevamo anche un po’ di fantasmi perché la semifinale un po’ di tempo fa la vinsero loro 3-1 e non ce lo siamo dimenticate, abbiamo lavorato tanto, forse oggi si è visto che avevamo tanto da perdere, avevamo paura e ci sta”.