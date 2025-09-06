Miriam Sylla, la frase che fa impazzire il web: "Per la mia salute mentale non lo rifarei..."

BANGKOK (Thailandia) - Una vittoria all’ultimo respiro, un successo speciale che abbatte il tabù Brasile e allontana i fantasmi. L’Italia di Julio Velasco conquista la finale dei Mondiali femminili di Volley, nell’ultimo atto affronterà la Turchia. E’ stata una vittoria esaltante, come conferma Miriam Sylla. “Non ci credo, l’ho ripetuto mille volte in mezzo alle lacrime, non ci credo - afferma con grande emozione la giocatrice azzurra - è stata una battaglia incredibile, non abbiamo mollato neanche un secondo anche quando tutto sembrava andare storto, abbiamo dato tutto e abbiamo dimostrato cosa significa essere squadra, siamo state squadra dall’inizio alla fine, tutte, dalla panchina, chi entrava in campo. È stato bello, non lo rifarei per la mia salute mentale e fisica, ma è stato bello”.
Sylla, nessun pronostico per la finale
“Turchia? Non ho la palla di cristallo - sottolinea Sylla - sicuramente gli avversari che incontriamo domani faranno di tutto per metterci in difficoltà. Dobbiamo partire, non tese come oggi, ma a tutto fuoco e ragionare con calma nelle situazioni. Stare sul pezzo e poi vedremo, è una finale va giocata. Avevamo anche un po’ di fantasmi perché la semifinale un po’ di tempo fa la vinsero loro 3-1 e non ce lo siamo dimenticate, abbiamo lavorato tanto, forse oggi si è visto che avevamo tanto da perdere, avevamo paura e ci sta”.