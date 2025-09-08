Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Alessia Orro e quella battuta in diretta diventata virale dopo il trionfo: "Caz... cosa abbiamo fatto"

Nell'intervista post partita l'azzurra ed MVP dei Mondiali non si trattiene: "Ma chissenefrega". Ecco cosa è successo
2 min

L'Italia della pallavolo femminile è sul tetto del mondo dopo il trionfo ai Mondiali a Bangkok. Le azzurre di Julio Velasco hanno battuto in finale la Turchia di Santarelli, portando a 36 la striscia di vittorie consecutive e portando a casa un altro oro dopo quello conquistato alle Olimpiadi. Entusiasmo e festa nel post-partita, con protagonista speciale Alessia Orro.

Orro non si trattiene dopo il trionfo: "Posso dire ca**o?"

La palleggiatrice, protagonista dell'Italia ed eletta MVP del torneo, è diventata virale sui social per la sua intervista ai microfoni della Rai: "L'abbiamo portata a casa, non importa come ma è arrivata, questa è la cosa bella. Eravamo stanche, forse un po' disconnesse ma dopo 36 vittorie consecutive chiudiamo in bellezza". Poi la campionessa azzurra non si trattiene: "Ca**o che bomba! Posso dire ca**o? Ma sì chissenefrega!". Poi conclude: "Sono tanto orgogliosa di queste ragazze, siamo riuscite a portarci a casa quello che sognavano da anni e ci siamo anche prese una rivincita per quell'Europeo contro la Turchia. Siamo riuscite a tirare fuori quella grinta di ognuno di noi e abbiamo fatto una grande rimonta, siamo state brave e fenomenali".

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley

Da non perdere

Pallavolo, che festa!Velasco ne ha combinata un'altra