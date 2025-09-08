Alessia Orro e quella battuta in diretta diventata virale dopo il trionfo: "Caz... cosa abbiamo fatto"

L'Italia della pallavolo femminile è sul tetto del mondo dopo il trionfo ai Mondiali a Bangkok . Le azzurre di Julio Velasco hanno battuto in finale la Turchia di Santarelli , portando a 36 la striscia di vittorie consecutive e portando a casa un altro oro dopo quello conquistato alle Olimpiadi . Entusiasmo e festa nel post-partita, con protagonista speciale Alessia Orro .

Orro non si trattiene dopo il trionfo: "Posso dire ca**o?"

La palleggiatrice, protagonista dell'Italia ed eletta MVP del torneo, è diventata virale sui social per la sua intervista ai microfoni della Rai: "L'abbiamo portata a casa, non importa come ma è arrivata, questa è la cosa bella. Eravamo stanche, forse un po' disconnesse ma dopo 36 vittorie consecutive chiudiamo in bellezza". Poi la campionessa azzurra non si trattiene: "Ca**o che bomba! Posso dire ca**o? Ma sì chissenefrega!". Poi conclude: "Sono tanto orgogliosa di queste ragazze, siamo riuscite a portarci a casa quello che sognavano da anni e ci siamo anche prese una rivincita per quell'Europeo contro la Turchia. Siamo riuscite a tirare fuori quella grinta di ognuno di noi e abbiamo fatto una grande rimonta, siamo state brave e fenomenali".