Manfredi esclusivo: "L'Italia è sempre da medaglia. Su De Giorgi e Velasco..."

Se non è il presidente dei record, poco ci manca con 1 oro olimpico, 2 Mondiali e 2 Europei (oltre 3 VNL) ottenuti in appena 5 anni di reggenza sul trono Fipav. Numericamente è dietro solo a Carlo Magri che lo pareggia con i titoli iridati, lo supera negli Europei (5) ma in una fascia temporale molto più ampia e senza il trionfo olimpico. Giuseppe Manfredi, 72 anni, n.1 della Fipav è un dirigente e una persona felice dopo la gioia dell’oro iridato delle ragazze di Velasco e alla vigilia dell’avventura Mondiale dei ragazzi di De Giorgi.
Manfredi, diciamolo subito, ma state pensando di far tornare Velasco al maschile?
Pausa: «…non scherziamo. Intanto abbiamo sistemato il problema della femminile e siamo tranquilli. Andiamo avanti così…».
Come si migliora questo gruppo?
«Conosciamo benissimo il valore di queste ragazze, della squadra e del sistema femminile. Con loro raccogliamo risultati da anni, bisogna essere onesti: avevano già preso l’argento Mondiale nel 2018 e un bronzo nel 2022, un oro europeo e una VNL. Poi succede che un ciclo possa finire ed ecco la scelta fatta con Julio».
E dietro Sylla, Egonu & C. come siamo messi?
«Devo essere sincero, in alcuni ruoli non è che ci sia molta scelta… L’oro del Mondiale U.21? Intendiamoci, non posso dire si sia lavorato male. Anzi, il vero problema è che non siamo stati incisivi, non abbiamo capitalizzato tutto quello che è uscito dal Club Italia. Le ragazze sono andate nei club a fare le riserve. E questo non ci ha aiutato molto nel trasformare dei talenti in giocatrici di livello internazionale. Il problema ce l’abbiamo con le giocatrici di banda e in realtà ce lo portiamo dietro da un po’ di tempo. Ci deve essere un motivo per cui non si riescono a trovare quel tipo di giocatrici. E se ricordate bene era un problema che avevamo anche al maschile, poi con Julio e Fanizza il problema è stato risolto. E se ci siamo riusciti nel maschile con numeri molto più bassi ci riusciremo anche al femminile».
La situazione al maschile invece qual è?
«Tra i ragazzi, pur non essendoci un Club Italia, è qualche anno che stanno venendo fuori giocatori interessanti. Oggi Fefè De Giorgi ha a disposizione una rosa abbastanza importante, al di là dei campioni che conosciamo. Ogni anno scopriamo giocatori nuovi in Superlega dove i club probabilmente stanno dando un po’ più di fiducia ai ragazzi. Giocatori che hanno giocato in superlega in squadre di seconda fascia adesso sono in club importanti. Ci vuole coraggio e fare scelte che alla fine pagano: cioè investire sui giovani. Sia chiaro non tutto il valore arriva dal lavoro fatto dalla Federazione con i giovani nelle nazionali giovanili, ma i risultati si vedono. Lo stesso gruppo dell’U.21 maschile, quest’anno si è ripreso da due stagioni complesse vincendo un argento e da quello che mi risulta andranno quasi tutti a giocare in Superlega dove, tra l’altro, si sta abbassando l’età media. Mi auguro che quanto prima si possa fare la stessa cosa al femminile. Con il presidente di Lega Fabris parliamo spesso di questo. È chiaro che ci sono problemi di bilancio delle società, però non posso nascondere che preferiremmo vedere in campo le più giovani».
Va bene, ma adesso con la garanzia Velasco non dovrebbe avere problemi…
«Julio giustamente non si sbilancia ma vi garantisco che sta già pensando al futuro: all’Europeo, alla VNL, a Los Angeles. Ha le idee chiare a cominciare dalla scelta di riproporre il Club Italia con uno staff di primissimo livello e che lui stesso seguirà. Sicuramente c’era da dare al Club Italia una nuova e diversa impostazione rispetto al passato. Non dobbiamo dimenticare il lavoro importante che viene fatto dai club, sono loro che gestiscono le giocatrici durante l’anno».
Qual è il suo pensiero sulla questione del ritiro di Moki De Gennaro?
«E’ una perdita notevole ma io ho sempre il massimo rispetto delle scelte delle persone e quindi rispetto la scelta di vita di Monica: certamente è una decisione che va oltre la pallavolo e attiene alla sua sfera privata e lei e solo lei può decidere cosa fare. Se smetterà non sarà facile sostituirla, perché una giocatrice con quasi 400 presenze in Nazionale non si trova in giro facilmente, ma le scelte personali, familiari, si rispettano».
Con che speranze aspetta il Mondiale dei ragazzi di De Giorgi?
«Lo dico da sempre: l’Italia deve mirare ad entrare nei primi quattro. L’obiettivo per noi deve essere quello di lottare sempre per una medaglia. Questo vale anche per le nazionali giovanili. Lo sanno tutti, tecnici e giocatori. Al netto dell’infortunio di Lavia, i giocatori ci sono. C’è Bottolo che è sempre il secondo giocatore per numero di punti dopo Michieletto in campionato, come ci sono Porro e Sani. Vi garantisco che il gruppo è compatto e granitico, sono ragazzi bravissimi e si vogliono un gran bene fra di loro, si stimano e ve ne potete accorgere da come aiutano i nuovi atleti che entrano nel gruppo. Però ripeto, il gruppo c’è ed è fortissimo».
Va bene, ma come la mettiamo con quella sottile vena critica nei confronti di Fefè, reo per molti di non fa girare tutta la squadra?
«Ripeto, quando non si vince c’è sempre qualche piccola polemica in giro per l’Italia, ma Fefè ha la stima della Federazione e, soprattutto in questo momento in cui stiamo iniziando un mondiale per noi importantissimo, va lasciato lavorare con tranquillità. Certamente l’infortunio di Lavia, che per noi rappresenta un punto di riferimento non solo tecnico all’interno della squadra, ma anche a livello d’equilibrio, pesa tanto. Se posso dire la mia, questo gruppo è il più forte in assoluto che abbiamo avuto dopo la generazione dei fenomeni. Forse dal punto di vista psicologico il fatto di aver vinto tutto e subito non ha avuto un effetto positivo nel lungo termine. Perché quando perdono, come è successo con la Polonia in VNL, stanno male davvero. Questi ragazzi non vogliono mollare nulla. La realtà, però, è che anche le altre nazioni possono contare su ottimi gruppi».
Vogliamo parlare della vicenda Lavia?
«Certamente e mi piacerebbe porre a tutti una domanda: pensate che una Federazione che spende oltre 10 milioni di euro per una Nazionale non si possa permettere un’assicurazione sui contratti dei giocatori? La realtà è che bisogna mettere in chiaro che cosa andiamo ad assicurare. Noi possiamo assicurare solo i contratti, questo significa che abbiamo bisogno di avere i contratti di tutti i giocatori. Con Righi, presidente della Lega maschile sono già in linea per poter mettere a regime la situazione. Adesso sentirò anche la Lega Femminile ma noi problemi non ne abbiamo da questo punto di vista. Semmai, la questione da porre alle leghe è un’altra: io devo pensare ai giocatori italiani, ma nei nostri club ci sono anche gli stranieri e se sono assicurati solo i giocatori della nazionale italiana a livello internazionale probabilmente non ci facciamo una figura bellissima e, se si infortuna un giocatore straniero, chi copre? Ecco perché a questo punto penso sia il caso di aprire un tavolo comune e trovare una soluzione in modo che la copertura sia estesa a tutti. Ci tengo ad aggiungere che da sempre copriamo con una assicurazione medica tutti gli atleti della nazionale per qualsiasi problema possano avere. Spero di poter definire il tutto entro la fine dell’anno».
Cosa si aspetta dal trionfo mondiale delle ragazze in termini di tesseramento?
«Un ulteriore slancio in numeri che sono già molto importanti. È successo già dopo la vittoria del Mondiale maschile e ovviamente il fenomeno si è ripetuto dopo l’oro olimpico dlle donne lo scorso anno. Per noi questo è un discorso vitale perché più tesserati rappresentano per le società più entrate e quindi investimenti sui campionati».
Anche qui non mancano discussioni, come sulle tasse gara…
«Già, facciamole queste cifre: dire che è stato aumentato del 200% la tassa gara di un campionato che era di 2 euro mi fa sorridere. Lo stesso discorso vale per i tesseramenti annu ali dei più piccoli, fissato a 2,50 euro, che non copriva nemmeno il costo dell’assicurazione. Si dimentica che per 7-8 anni abbiamo tenuto ferme quasi tutte le tasse federali. Non abbiamo necessità di fare cassa ma dobbiamo prestare sempre massima attenzione all’equilibrio del bilancio; il maggior costo delle tasse gara, per esempio, è semplicemente dovuto ai maggiori costi per trasporti e alberghi. I conti della Federazione sono pubblici e trasparenti; il bilancio è l’unico problema che non abbiamo visto che stiamo predisponendo investimenti per gli impianti e il nostro avanzo di amministrazione lo destiniamo sempre alle società di base per l’attività giovanile».
Discorso che vale anche per il tesseramento degli stranieri?
«Esatto: l’aumento della quota viene destinata a programmi di incentivazione dell’attività giovanile delle stesse leghe. Adesso ci organizzeremo per predisporre un progetto sulla falsariga di quello con cui abbiamo destinato 800 mila euro ai club che hanno da sempre lavorato nel settore giovanile per incentivarli a continuare a lavorare ancora meglio. In più ci saranno incentivi per chi fa giocare effettivamente i ragazzi di interesse delle nazionali, insomma, un “lavorone”, poi se vogliamo fare polemica, facciamola pure: alla fine sono i risultati quelli che contano e che fino a questo momento sono sotto gli occhi di tutti».
Senza dimenticare i tavoli aperti con il Governo
«Il mio grande sogno resta quello dell’utilizzo corretto delle palestre scolastiche alla cui risoluzione si sta lavorando in maniera bipartisan. Qualche giorno fa il Ministro Abodi mi ha confermato che probabilmente siamo arrivati alla fine di questo percorso su cui sta ancora pesando il parere dei dirigenti scolastici che ritengono le strutture e gli impianti (costruiti con fondi pubblici) di esclusiva proprietà delle attività scolastiche. La nostra idea è quella di rimettere gli impianti scolastici nella disponibilità dei proprietari (enti locali), nelle ore non utilizzate per le attività scolastiche in modo che possano metterle a disposizione delle società sportive anche con convenzioni pluriennali. Per l’organizzazione degli Europei maschili del prossimo anno il governo e le istituzioni locali ci stanno dando una mano importante. Voglio poi ricordare che l’8 ottobre prossimo saremo ricevuti al Quirinale dal Presidente Mattarella che ha sempre dimostrato, soprattutto con la nostra nazionale femminile, un’attenzione particolare». Altro Presidente, altro record.
