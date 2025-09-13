Manfredi esclusivo: "L'Italia è sempre da medaglia. Su De Giorgi e Velasco..."

«Lo dico da sempre: l’Italia deve mirare ad entrare nei primi quattro. L’obiettivo per noi deve essere quello di lottare sempre per una medaglia. Questo vale anche per le nazionali giovanili. Lo sanno tutti, tecnici e giocatori. Al netto dell’infortunio di Lavia, i giocatori ci sono. C’è Bottolo che è sempre il secondo giocatore per numero di punti dopo Michieletto in campionato, come ci sono Porro e Sani. Vi garantisco che il gruppo è compatto e granitico, sono ragazzi bravissimi e si vogliono un gran bene fra di loro, si stimano e ve ne potete accorgere da come aiutano i nuovi atleti che entrano nel gruppo. Però ripeto, il gruppo c’è ed è fortissimo».

Va bene, ma come la mettiamo con quella sottile vena critica nei confronti di Fefè, reo per molti di non fa girare tutta la squadra?

«Ripeto, quando non si vince c’è sempre qualche piccola polemica in giro per l’Italia, ma Fefè ha la stima della Federazione e, soprattutto in questo momento in cui stiamo iniziando un mondiale per noi importantissimo, va lasciato lavorare con tranquillità. Certamente l’infortunio di Lavia, che per noi rappresenta un punto di riferimento non solo tecnico all’interno della squadra, ma anche a livello d’equilibrio, pesa tanto. Se posso dire la mia, questo gruppo è il più forte in assoluto che abbiamo avuto dopo la generazione dei fenomeni. Forse dal punto di vista psicologico il fatto di aver vinto tutto e subito non ha avuto un effetto positivo nel lungo termine. Perché quando perdono, come è successo con la Polonia in VNL, stanno male davvero. Questi ragazzi non vogliono mollare nulla. La realtà, però, è che anche le altre nazioni possono contare su ottimi gruppi».

Vogliamo parlare della vicenda Lavia?

«Certamente e mi piacerebbe porre a tutti una domanda: pensate che una Federazione che spende oltre 10 milioni di euro per una Nazionale non si possa permettere un’assicurazione sui contratti dei giocatori? La realtà è che bisogna mettere in chiaro che cosa andiamo ad assicurare. Noi possiamo assicurare solo i contratti, questo significa che abbiamo bisogno di avere i contratti di tutti i giocatori. Con Righi, presidente della Lega maschile sono già in linea per poter mettere a regime la situazione. Adesso sentirò anche la Lega Femminile ma noi problemi non ne abbiamo da questo punto di vista. Semmai, la questione da porre alle leghe è un’altra: io devo pensare ai giocatori italiani, ma nei nostri club ci sono anche gli stranieri e se sono assicurati solo i giocatori della nazionale italiana a livello internazionale probabilmente non ci facciamo una figura bellissima e, se si infortuna un giocatore straniero, chi copre? Ecco perché a questo punto penso sia il caso di aprire un tavolo comune e trovare una soluzione in modo che la copertura sia estesa a tutti. Ci tengo ad aggiungere che da sempre copriamo con una assicurazione medica tutti gli atleti della nazionale per qualsiasi problema possano avere. Spero di poter definire il tutto entro la fine dell’anno».

Cosa si aspetta dal trionfo mondiale delle ragazze in termini di tesseramento?

«Un ulteriore slancio in numeri che sono già molto importanti. È successo già dopo la vittoria del Mondiale maschile e ovviamente il fenomeno si è ripetuto dopo l’oro olimpico dlle donne lo scorso anno. Per noi questo è un discorso vitale perché più tesserati rappresentano per le società più entrate e quindi investimenti sui campionati».

Anche qui non mancano discussioni, come sulle tasse gara…

«Già, facciamole queste cifre: dire che è stato aumentato del 200% la tassa gara di un campionato che era di 2 euro mi fa sorridere. Lo stesso discorso vale per i tesseramenti annu ali dei più piccoli, fissato a 2,50 euro, che non copriva nemmeno il costo dell’assicurazione. Si dimentica che per 7-8 anni abbiamo tenuto ferme quasi tutte le tasse federali. Non abbiamo necessità di fare cassa ma dobbiamo prestare sempre massima attenzione all’equilibrio del bilancio; il maggior costo delle tasse gara, per esempio, è semplicemente dovuto ai maggiori costi per trasporti e alberghi. I conti della Federazione sono pubblici e trasparenti; il bilancio è l’unico problema che non abbiamo visto che stiamo predisponendo investimenti per gli impianti e il nostro avanzo di amministrazione lo destiniamo sempre alle società di base per l’attività giovanile».

Discorso che vale anche per il tesseramento degli stranieri?

«Esatto: l’aumento della quota viene destinata a programmi di incentivazione dell’attività giovanile delle stesse leghe. Adesso ci organizzeremo per predisporre un progetto sulla falsariga di quello con cui abbiamo destinato 800 mila euro ai club che hanno da sempre lavorato nel settore giovanile per incentivarli a continuare a lavorare ancora meglio. In più ci saranno incentivi per chi fa giocare effettivamente i ragazzi di interesse delle nazionali, insomma, un “lavorone”, poi se vogliamo fare polemica, facciamola pure: alla fine sono i risultati quelli che contano e che fino a questo momento sono sotto gli occhi di tutti».

Senza dimenticare i tavoli aperti con il Governo

«Il mio grande sogno resta quello dell’utilizzo corretto delle palestre scolastiche alla cui risoluzione si sta lavorando in maniera bipartisan. Qualche giorno fa il Ministro Abodi mi ha confermato che probabilmente siamo arrivati alla fine di questo percorso su cui sta ancora pesando il parere dei dirigenti scolastici che ritengono le strutture e gli impianti (costruiti con fondi pubblici) di esclusiva proprietà delle attività scolastiche. La nostra idea è quella di rimettere gli impianti scolastici nella disponibilità dei proprietari (enti locali), nelle ore non utilizzate per le attività scolastiche in modo che possano metterle a disposizione delle società sportive anche con convenzioni pluriennali. Per l’organizzazione degli Europei maschili del prossimo anno il governo e le istituzioni locali ci stanno dando una mano importante. Voglio poi ricordare che l’8 ottobre prossimo saremo ricevuti al Quirinale dal Presidente Mattarella che ha sempre dimostrato, soprattutto con la nostra nazionale femminile, un’attenzione particolare». Altro Presidente, altro record.