 Italia-Belgio diretta Mondiali di volley maschili: segui il match LIVE 

15:24

Riscaldamento finito

Ci siamo quasi, partono gli inni nazionali.

15:20

Gli azzurri

La squadra dell'Italia è ricca di talento: ci sono il regista Simone Giannelli, gli opposti Yuri Romanò e Kamil Rychilicki, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo, i centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi, così come il libero Fabio Balaso.

15:14

Fuso orario

La partita si gioca a Manila, nelle Filippine: la gara è in agenda alle 15.30 in Italia, mentre lì alle 21.30 (ci sono sei ore di differenza).

15:12

Belgio bene all'esordio

Anche i Red Dragons hanno vinto all'esordio: il 3-0 contro l’Ucraina è stato un buon biglietto da visita.

15:05

Italia-Belgio in tv

La gara si potrà seguire in diretta su Rai 2, RaiPlay, DAZN, VBTV

Manila, Fillipine