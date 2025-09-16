 Italia-Belgio diretta Mondiali di volley maschili: segui il match LIVE 

Dopo l'esordio vincente degli azzurri contro l'Algeria per 3-0, l’Italvolley, campione del mondo in carica, cerca conferme contro il Belgio ai Mondiali. Si tratta di uno scontro diretto che vale la vetta del girone. In generale si spera che i ragazzi di Ferdinando De Giorgi possano emulare le gesta delle ragazze di Julio Velasco, fresche vincitrici del loro torneo iridato. Segui la partita in diretta.
15:24
Riscaldamento finito
Ci siamo quasi, partono gli inni nazionali.
15:20
Gli azzurri
La squadra dell'Italia è ricca di talento: ci sono il regista Simone Giannelli, gli opposti Yuri Romanò e Kamil Rychilicki, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo, i centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi, così come il libero Fabio Balaso.
15:14
Fuso orario
La partita si gioca a Manila, nelle Filippine: la gara è in agenda alle 15.30 in Italia, mentre lì alle 21.30 (ci sono sei ore di differenza).
15:12
Belgio bene all'esordio
Anche i Red Dragons hanno vinto all'esordio: il 3-0 contro l’Ucraina è stato un buon biglietto da visita.
15:05
Italia-Belgio in tv
La gara si potrà seguire in diretta su Rai 2, RaiPlay, DAZN, VBTV