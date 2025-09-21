Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pagelle Italia-Argentina, tutti i voti agli azzurri di De Giorgi

Russo e Romanò sopra a tutti ma gli azzurri regalano una super prestazione e volano ai quarti contro il Belgio
Pagelle Italia-Argentina, tutti i voti agli azzurri di De Giorgi
Pasquale Di Santillo

Michieletto 7 - Il gigante Mitch è in cammino sulla strada del ritorno. Non è ancora lui, non è ancora al top come dimostra l’avvio disastroso - 0 su 6 in attacco e un errore pesante, il primo - ma poi si è dato una scossa da solo con due muri e da quel momento è stato uno spina nel fianco dell’Argentina. Gli manca un po’ di continuità al servizio ma per i quarti ce lo aspettiamo ancora più in palla. E comunque il 43% in attacco non è da buttare, soprattutto considerando con la difesa argentina da superare. E soprattutto se chiudi con il 69% in ricezione, 15 punti di cui 3 muri. Insomma, per arrivare c’è ancora strada, ma non manca tanto

Giannelli 7,5 - Anche Simone sta alzando il livello del suo gioco per ritmo e precisione e la cartina di tornasole, inevitabilmente, è il rendimento degli attaccanti. Allo stesso tempo ha avuto un buon ausilio dalla ricezione (60%) e questo gli ha consentito di gestire il gioco con intelligenza cun una distribuzione, numeri alla mano, decisamente oculata

Balaso 7,5 - E tornato a prendere, respingere, tutti i palloni o quasi che capitano dalle sue parti. Un contributo costante e di qualità all’intensità di gioco della Nazionale di De Giorgi con la sua ricezione che da tranquillità a tutta la squadra (53%). 

Bottolo 8 - Mattia cresce a ogni partita e si vede a occhio nudo. Cresce in sicurezza - a volte anche troppa - in alcuni colpi dì attacco, in ricezione e in contrattacco dove deve forse imparare a gestire un po’ meglio la foga. 50% in attacco, 59% in ricezione  con un ace sono belle cifre. Ha tanta tecnica e tanto fisico, contro l’Argentina è apparso anche più solido in difesa. Ha la maturità per essere competitivo a questi livelli 

Gargiulo 8 - Presenza costante al centro con un 57% in attacco, 6 punti di cui un muro. Giovanni da Sorrento dopo il recupero dall’infortunio alla caviglia si è preso una maglia da titolare e con il rendimento che sta dimostrando sembra destinato a non lasciarla 

Russo 8,5 - Vale anche per lui il discorso fatto sia per il compagno di reparto Gargiulo, che per Bottolo. È in crescita esponenziale e ci sta tutto dopo l’operazione all’ernia del disco a fine febbraio che l’ha fatto rientrare in Nazionale solo a fine luglio…  8 punti, 60% in attacco con 2 muri. Più gioco, più migliora…

Romanò 8,5 - Yuri sta tornando Yuri. Un set dopo l’altro eccolo passare con molta più continuità e precisione nel suo delicatissimo e fondamentale ruolo di opposto. Alla fine ha chiuso con 14 punti e un discreto 47% in attacco, ma soprattutto si è rivisto lo Yuri incisivo e decisivo al servizio, come nel filetto di tre ace di fila nel terzo e decisivo set che ci ha portato da 21-20 a 24-20. Se anche lui riprende questo ritmo, ci sarà da sorridere.

De Giorgi 8 - L’ha vinta alla sua maniera, con i suoi ragazzi, quelli cui ha dato sempre fiducia, anche a costo di rischiare grosso. Non ha avuto bisogno di toccare nulla nel sestetto durante la partita, proprio come piace a lui. Intanto ha portato la Nazionale ai quarti di finale, cioè al confine delle medaglie, obiettivo minimo dichiarato e imposto dal Presidente Manfredi. Poi, chissà…

Pagelle Italia-Argentina, tutti i voti agli azzurri di De Giorgi
