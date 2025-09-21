Pagelle Italia-Argentina, tutti i voti agli azzurri di De Giorgi

Michieletto 7 - Il gigante Mitch è in cammino sulla strada del ritorno. Non è ancora lui, non è ancora al top come dimostra l’avvio disastroso - 0 su 6 in attacco e un errore pesante, il primo - ma poi si è dato una scossa da solo con due muri e da quel momento è stato uno spina nel fianco dell’Argentina. Gli manca un po’ di continuità al servizio ma per i quarti ce lo aspettiamo ancora più in palla. E comunque il 43% in attacco non è da buttare, soprattutto considerando con la difesa argentina da superare. E soprattutto se chiudi con il 69% in ricezione, 15 punti di cui 3 muri. Insomma, per arrivare c’è ancora strada, ma non manca tanto

Giannelli 7,5 - Anche Simone sta alzando il livello del suo gioco per ritmo e precisione e la cartina di tornasole, inevitabilmente, è il rendimento degli attaccanti. Allo stesso tempo ha avuto un buon ausilio dalla ricezione (60%) e questo gli ha consentito di gestire il gioco con intelligenza cun una distribuzione, numeri alla mano, decisamente oculata

Balaso 7,5 - E tornato a prendere, respingere, tutti i palloni o quasi che capitano dalle sue parti. Un contributo costante e di qualità all’intensità di gioco della Nazionale di De Giorgi con la sua ricezione che da tranquillità a tutta la squadra (53%).

Bottolo 8 - Mattia cresce a ogni partita e si vede a occhio nudo. Cresce in sicurezza - a volte anche troppa - in alcuni colpi dì attacco, in ricezione e in contrattacco dove deve forse imparare a gestire un po’ meglio la foga. 50% in attacco, 59% in ricezione con un ace sono belle cifre. Ha tanta tecnica e tanto fisico, contro l’Argentina è apparso anche più solido in difesa. Ha la maturità per essere competitivo a questi livelli