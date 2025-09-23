Giannelli carica l’Italia: "Altro che anziano, resto in Nazionale fino a 38 anni"

Giannelli che sensazioni ha prima di una partita così importante?

«Non voglio avere sensazioni. Voglio solo pensare a quello che c'è da fare in campo. Per cercare di essere tutti quanti performanti al nostro massimo, giocare una bella pallavolo e al di là di quello che quello che fanno gli altri. Dobbiamo focalizzarci su noi stessi. Non serve cercare le stesse emozioni del passato, le similitudini, ma concentrarsi su quello che c'è da fare di concreto e poi cercare in tutti i modi di farlo in campo Per giocare una palla a volo di buon livello».

Insomma, quello che avete fatto negli ottavi con l’Argentina?

«Sì, in effettistata una bella partita. Secondo me l’abbiamo giocata e interpretata bene, con filosofia di cui parlavo prima. Cioè cercare di pensare alle nostre cose, a prescindere da chi c’è dall’altra parte. Stiamo giocando un mondiale. Abbiamo visto tutti quanti che il livello è molto alto. Anche le squadre che una volta erano un po' più sotto sono cresciute e il livello si è uniformato. Inutile soffermarsi troppo su quello che è successo. Con il Belgio sarà tutta un’altra partita, non è detto che andrà come la scorsa settimana. La realtà è che dobbiamo essere pronti a qualsiasi cosa succeda e avere una propria strada per cercare di vincere la partita» .

Secondo lei comunque cosa ha determinato la sconfitta del girone?

«Intanto, la loro bella prestazione. Poi alcune cose tecniche che come squadra non abbiamo fatto al meglio. Quello stiamo cercando di capire: dove abbiamo sbagliato per provare a migliorare. Sicuramente non è stata una delle nostre partite migliori quella contro il Belgio. Personalmente ho già un'idea, mi sono rivisto la partita e ho un paio di cose in testa che ovviamente non vi posso raccontare. Allo stesso tempo non posso nemmeno dire che l’abbiamo giocata proprio male, bisogna fare attenzione anche a quello. Stavamo perdendo 2-0 ma poi siamo stati bravissimi a ribaltare e andare due pari. Alla fine abbiamo perso 15-13 al tie-break, per due palloni. Insomma, andremo a giocare una partita tosta, contro una squadra tosta».

Pensa che molto dipende dal muro?

«Non è il fattore determinante. Perché dall’altra parte della rete c’è un grande attaccante come Reggers, giocatore veramente straordinario. E anche se si mura bene, è difficile prenderlo. Bisogna cercare di limitarlo. I suoi punti li farà comunque e son sarà colpa solo del muro. Ma anche della sua bravura Sono quei giocatori che sanno fare a bene a prescindere. L’ha dimostrato anche durante la SuperLega. Ma è tutta la squadra molto forte che sa giocare bene, con gente esperta come Deroo, il palleggiatore. Detto questo, ripeto, noi come squadra possiamo e dobbiamo fare meglio. Ma questo non garantisce la vittoria. Perché alla stessa maniera il Belgio guarderà la partita e farà il nostro identico ragionamento, quindi anche loro potranno fare delle cose fatte meglio».

Cosa pensa di questo Mondiale extralarge a 32 squadre, lungo e con tante pause?

«Quando sei qua alla fine non stai neanche a pensare a tutto questo. Pensi a goderti il Mondiale, a cercare di far bene. Le modalità non le decidiamo noi, le decide chi organizza il Mondiale. Io faccio il giocatore e questo è un gioco. Mi diverte fare quello che faccio e mi fermo lì».

Vista dall’esterno, l’Italia sta crescendo: è solo una sensazione?

«Sicuramente abbiamo fatto due partite consecutive di buon livello sia contro l'Ucraina che con l'Argentina. Ora dobbiamo essere bravi a continuare questo percorso, senza pensare che il nostro livello sia questo. Ma provare sempre a fare qualcosina in più. Questo ci permette di mantenere il livello raggiunto e ci consente di provare a migliorare. Bisogna stare sul pezzo: contro l’Argentina eravamo 21-20 nel terzo set, se Romanò non fa tre ace di fila, magari perdiamo quel set. Ci siamo attaccati a lui, a quello che ha fatto. La verità è che dobbiamo buttarci dentro qualcosa in più».

C’è una cosa che secondo lei che non va ripetuta di quelle sbagliate contro il Belgio?

«Siamo stati un po' sorpresi dalla loro continuità e quando stavamo sotto, nel punto a punto dei primi due set, ci siamo un po' fatti trasportare in maniera negativa, finendo per essere frenetici, E infatti grazie ai cambi siamo riusciti a rientrare in partita. Dobbiamo ricordarci come ci siamo sentiti e far si che nel momento in cui quelle sensazioni dovessero tornare perché è possibile che accada visto che è già successo, elaborarle e dimostrare la fiducia di cui possiamo disporre più importanti delle certezze che cambiano in ogni momento. Mi riferisco alla fiducia in quello che abbiamo fatto per arrivare fin qua, nel giocare per la Nazionale, senza dare nulla per scontato perché la puoi perdere in un secondo. Questa impostazione mentale sarà fondamentale, perché significa prepararsi al punto a punto. Se non lo prepari ci arrivi spaesato. Col Belgio risuccederà ma noi dobbiamo stare lì, fare la nostra pallavolo e vedremo cosa succede».

Che ne pensa di questo Mondiale ricco di sorprese? Ammesso le ritenga tali

«Non penso si posa parlare di sorprese. Anche nel nostro campionato diciamo che il livello cresce sempre. E questo deriva dal fatto che ci sono sempre più giocatori forti in tanti club diversi. E questi giocatori forti arrivano da nazionali diverse. Così poi d’estate te li ritrovi davanti. Quindi sorprese no. Forse solo un po’ il Brasile per come aveva giocato la VNL. Si è un po' incasinata nella partita con la Serbia, se avesse vinto un set sarebbe passato. Magari c’è stata un po’ di sfortuna, poi magari ha influito anche il lutto della mamma del tecnico Bernardinho, non lo posso dire perché non l’ho vissuta con loro. Diciamo piuttosto che questo Mondiale sta dimostrando che non conta più la storia pallavilistica di questo o quel Paese. Conta giocare bene a pallavolo bene. Lo stanno dimostrando Belgio, Turchia, Tunisia, lo stesso Iran…».

Contro l‘Argentina Michieletto era partito male ma sei riuscito a non escluderlo dal gioco e a tenerlo in partita…

«Sicuramente Alessandro è un giocatore molto molto importante per noi. È fortissimo e in alcuni frangenti ha avuto anche un po' di sfortuna perché dei palloni li aveva attaccati bene, uno era uscito fuori di pochissimo. Insomma, stava attaccando bene ed è stato bravo lui per primo a rimanere dentro la partita a farmi capire che c’era, che non si era fatto trasportare via da quegli errori lì. A ogni giocatore serve trovare il proprio ritmo e ogni volta che ne ho avuto l’occasione l’ho chiamato in causa. Poi ovviamente la palla a terra l’ha messa lui ed è riuscito a rientrare e poi ad essere decisivo, facendo la differenza».

Cosa fate in questi lunghi tempi d’attesa tra una partita e l’altra?

«Stiamo tra di noi, uscire non si può perché ‘è poco da vedere a parte i centri commerciali. Giochiamo a carte, a Briscola in 5. Ogni tanto gioco a Mario Kart, con gli anime, poi a me me piacciono le carte Pokémone ogni tanto andiamo a prendere qualche carta. Mario Kart manca Laurenzano che è fortissimo, Bottolo? Millanta, ho sentito diverse versioni, ma lui millanta tante cose (ride…). Io ho un racing medio. A briscola siamo io Sbertoli, Anzani, Daniele (Lavia ndr) quando c’era, Gargiulo e Balaso Il top è Daniele, il più scarso Gargiulo. È una classifica che teniamo in piedi da temo, sennò quelli che stanno sotto non hanno più voglia di giocare». Un Mondiale passa anche attraverso Playstation, carte e giochi vari. Le nuove generazioni fan così…