Italia, semifinale Mondiali di volley: avversario, data, orario e dove vedere gli azzurri in tv e in streaming  

La Nazionale di De Giorgi, campione in carica, ha staccato il pass sconfiggendo nettamente il Belgio: tutti i dettagli
Italia, semifinale Mondiali di volley: avversario, data, orario e dove vedere gli azzurri in tv e in streaming
1 min

MANILA (FILIPPINE) - L'Italia di De Giorgi vola in semifinale ai Mondiali di volley maschile, in corso di svolgimento a Manila, nelle Filippine. Gli azzurri sconfiggono nettamente in tre set il Belgio, con il punteggio di 25-13, 25-18 e 25,18 e staccano il pass per il prossimo turno. 

Mondiale di Volley, l'avversaria dell'Italia in semifinale

L'Italia prosegue la sua avventura ai Mondiali e in semifinale affronterà  la vincente della sfida Polonia-Turchia che si gioca oggi alle 14. La sfida è in programma sabato 27 settembre (orario ancora da definire) sul parquet della 'SM Mall of Asia Arena'.

Mondiali, dove seguire l'Italia del volley in tv e in streaming

La semifinale dei Mondiali di volley maschile sarà visibile in diretta tv sui canali della Rai e in streaming su Raiplay, Dazn e VBTV. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

