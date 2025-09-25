Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Al presidente Manfredi il premio Eccellenze del Mediterraneo dopo i grandi successi della pallavolo italiana

Anche il numero 1 della Fipav tra le personalità protagoniste dell'edizione 2025: un riconoscimento per l'eccezionale anno delle azzurre, campionesse di tutto
2 min

Torna il Premio Eccellenze del Mediterraneo con l'edizione 2025 in programma il prossimo 20 ottobre a Roma. L'iniziativa si avvale della collaborazione e del patrocinio di prestigiosi enti, tra cui l'Ussi (unione stampa sportiva italiana), l'Aips (associazione internazionale stampa sportiva), il Coni, il Cug (comitato unico di garanzia) del ministero della Cultura e del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

 

 

Si celebrano i successi del volley: Manfredi tra i premiati

Tanti gli ospiti che verrano premiati, tra cui il presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi, visti i successi della nazionale femminile che nell'ultimo anno ha vinto due volte la VNL, i Giochi a Parigi e recentemente i mondiali di pallavolo in Thailandia. In occasione della cerimonia sarà conferito un riconoscimento speciale a Servet Yardimci , già membro del comitato Esecutivo Uefa ed ex vicepresidente della federazione calcio della Federazione Calcistica della Turchia, per il suo impegno nel mettere lo sport al servizio della pace, del dialogo e dei valori universali.

 

 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley