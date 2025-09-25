Al presidente Manfredi il premio Eccellenze del Mediterraneo dopo i grandi successi della pallavolo italiana

Torna il Premio Eccellenze del Mediterraneo con l'edizione 2025 in programma il prossimo 20 ottobre a Roma. L'iniziativa si avvale della collaborazione e del patrocinio di prestigiosi enti, tra cui l'Ussi (unione stampa sportiva italiana), l'Aips (associazione internazionale stampa sportiva), il Coni, il Cug (comitato unico di garanzia) del ministero della Cultura e del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Si celebrano i successi del volley: Manfredi tra i premiati

Tanti gli ospiti che verrano premiati, tra cui il presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi, visti i successi della nazionale femminile che nell'ultimo anno ha vinto due volte la VNL, i Giochi a Parigi e recentemente i mondiali di pallavolo in Thailandia. In occasione della cerimonia sarà conferito un riconoscimento speciale a Servet Yardimci , già membro del comitato Esecutivo Uefa ed ex vicepresidente della federazione calcio della Federazione Calcistica della Turchia, per il suo impegno nel mettere lo sport al servizio della pace, del dialogo e dei valori universali.