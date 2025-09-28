I fratelli Nikolov, l'allenatore italiano e il sogno dai tempi della guerra: chi sono i giocatori e il ct della Bulgaria di volley

L' Italia affronterà nella finale del Mondiale 2025 di Volley una Bulgaria che più di ogni altra cosa è simbolo di rinascita e speranza, un mix di gioventù, talento e tradizione. Alla cui guida c’è un tecnico italiano: quel Gianlorenzo Blengini , già ct degli azzurri nell’ argento olimpico a Rio 2016 , oggi chiamato a scrivere una nuova pagina di storia con la nazionale bulgara.

L'ultima finale in piena Guerra Fredda

Già, perché l’ultima finale mondiale della Bulgaria risaliva al lontano 1970, nel pieno della Guerra Fredda, quando in una Berlino divisa dal Muro, si arrese solamente alla Germania Est. Da allora, la nazionale bulgara ha vissuto solamente un altro momento di gloria, il bronzo conquistato in Giappone nel 2006, trascinata dal suo ultimo conclamato fuoriclasse Matey Kaziyski.

I fratelli Nikolov simbolo di tradizione

Il presente parla invece la lingua dell’entusiasmo e dei giovani. Il volto più noto è Aleksandar Nikolov, 21 anni, schiacciatore della Lube Civitanova e già leader in campo, miglior realizzatore del torneo con prestazioni decisive. Al suo fianco c’è il fratello Simeon, 18 anni, palleggiatore di talento e grande promessa. Entrambi sono figli di Vlado Nikolov, grande opposto del passato e protagonista dell'argento del '70, oggi presidente del Levski Sofia.