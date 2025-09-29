Storie, sogni e segreti dei ragazzi d'oro della pallavolo: tutto su una squadra magnifica 

MANILA (dall’inviato) - Quante storie in una sola sera, quante verità non dette che lentamente emergono. Il tripudio mondiale dell’Italia è quello di un gruppo di ragazzi che ha vissuto un’estate sulle montagne russe, che si è sentito spalle al muro dopo la VNL finita male e che ora si gode profondamente l’attimo del secondo Mondiale vinto in tre anni, un bis per pochi . La festa in campo, quella sul podio e in fan zone, poi in un ristorante italiano in una zona “in” di Manila.

Intanto ci sarà il volo di ritorno e lo sbarco in patria da eroi dopo l’ennesima impresa che è valsa l’invito al Quirinale da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’appuntamento è per mercoledì 8 ottobre alle 16. «Complimenti e felicitazioni per la meritata vittoria. Dopo aver visto la semifinale con la Polonia ero ottimista sul successo finale. Vi aspetto al Quirinale per ringraziarvi», questo il messaggio del Capo dello Stato recapitato al presidente del Coni Luciano Buonfiglio che non ha potuto che confermare. «Che vittoria leggendaria! È un orgoglio celebrare l’oro iridato della Nazionale maschile di pallavolo dopo quello conquistato dalla rappresentativa femminile di Velasco. Il suggello di un momento unico».

E allora prima di distrarsi con quello che sarà al rientro in Italia, ecco il rito delle parole con l’oro al collo. Il capitano Simone Giannelli, porta con sé la coppa del trionfo, che pesa come l’oro iridato: «Sì, pesa tanto, per come è arrivato, per come lo abbiamo fatto. Vincere due Mondiali di fila non è così frequente. Poi averlo fatto nello stesso anno in cui ha vinto l’oro mondiale anche la Nazionale femminile è incredibile. Le ragazze sono state fonte di ispirazione, stanno facendo delle cose pazzesche, hanno vinto tutto e, almeno per me, vederle vincere e la maniera in cui lo fanno è fonte di ispirazione. L’ho detto ad alcune di loro con le quali sono in contatto. Penso sia servito anche a me vederle stare in campo così, giocare così. Nel mio piccolo mi hanno aiutato - anche se non lo sanno - essere qua e sapere che la mia Nazionale femminile e quella maschile sono campioni del mondo è pazzesco. Non avrei mai immaginato nella mia vita di poter vivere giornate come questa. Quando ho cominciato non ero partito con questo obiettivo. Avevo cominciato per divertirmi, per fare sport, non so come sono arrivato qui».

Poi Simone si fa un po’ oscuro, dice e non dice: «Per me è stata un’estate molto difficile, tosta, anche per altre cose. A voi giornalisti non possiamo dire tutto. Detto questo sono contento, è stato un po’ pesante ma non volevo mollare, nel bene e nel male. Volevo star lì e spingere. È dura perché hai delle responsabilità, ma cerco sempre di essere la versione migliore di me stesso, cercando di imparare prima su di me quello che posso portare agli altri, cercando di essere il miglior compagno possibile per loro. Ho cercato di dare il massimo anche dal punto di vista personale prima che pallavolistico, adesso ho bisogno di respirare un po’...».

Il romanzo di Simone Anzani è quell’ultimo pallone, quello della vittoria che Giannelli gli mette sul dischetto “on demand”: «Si vedeva che l’avevo chiamata? Sì, lo ammetto, l’avevo chiesta prima e Simone me l’ha regalata, è venuta bene. Detto questo, ripetersi non è mai facile, soprattutto quando non te lo aspetti. Nella fase a gironi, abbiamo giocato abbastanza male, poi improvvisamente abbiamo cambiato marcia. È l’unicità di questa squadra: abbiamo trovato insieme energia, amalgama e serenità che poi ci hanno permesso di giocare una pallavolo speciale nelle altre partite. Questa vittoria la dedico soprattutto alla mia famiglia. Senza di loro non avrei avuto la forza di reagire e di essere qui».

E poi c’è lui, Mattia Bottolo il protagonista, insieme con Romanò della finale del Mondiale. Lui che sostituiva Lavia, si farà ricordare per 7 ace (19 punti totale) che hanno completato l’opera di demolizione della Bulgaria: «Ho dato il mio contributo, come tutti i miei compagni. In particolare con quella serie di ace che mi ha davvero caricato grazie anche alla spinta del pubblico. Conosco il mio valore, sapevo di poter tirare fuori una prestazione del genere, in realtà la aspettavo da un po’. Nel quarto set ho deciso di iniziare a rischiare di più. Ho pensato “Ora provo”, e ha funzionato». Si è visto.