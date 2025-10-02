ItalVolley, De Giorgi: "Momento di storia vera e orgoglio. Antonio Conte? Sono suo tifoso"

"È un momento esaltante per il movimento di pallavolo italiano e per il nostro sport. Non è mai accaduto dal 1950 in Unione Sovietica che la nazionale femminile e quella maschile di pallavolo vincessero il mondiale nello stesso anno". Parole ricche di orgoglio, quella rilasciata da Fefe De Giorgi, commissario tecnico dell'ItalVolley, fresca della vittoria di un nuovo Mondiale, ai microfoni della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” su Radio CRC.
De Giorgi: "Ho un rapporto speciale con il Mondiale, ma non mi piace ogni due anni"
"Ho un rapporto speciale con il mondiale speciale: è il torneo più impegnativo e lungo che ci sia dal punto di vista tecnico. Ci sono le 32 squadre più forti e migliori del mondo in gara. Vincerlo e rimanere nell’eccellenza è difficile". De Giorgi, però, ha anche qualcosa da appuntare sulla competizione: "Adesso i mondiali si giocheranno una volta ogni due anni: questa cosa non mi piace. Per questioni di business hanno modificato l’arco temporale in cui si disputa la massima competizione mondiale. Non sono d’accordo: si perde il fascino e l’importanza della competizione. Il Mondiale, come le Olimpiadi hanno un valore importante, anche grazie al fatto che non si dispongono in tempi ravvicinati". Vittoria Mondiale per De Giorgi, che segue di poche settimane il successo delle azzurre di Velasco: "E' un maestro, con lui ho vissuto delle esperienze e dei passaggi nella mia carriera molto importanti. Abbiamo dei caratteri diversi. L’importante è usare le cose che servono del proprio carattere per fare grandi cose".
Le parole di De Giorgi su Antonio Conte
Una passione particolare, quella di De Giorgi per Antonio Conte: "Siamo entrambi salentini. Lui è di Lecce, io sono di Squinzano, un paese in provincia di Lecce. Tra di noi c’è un bel rapporto di stima reciproca poiché ci siamo seguiti nel corso della nostra carriera. La sua amicizia è un arricchimento personale per me ed io sono molto contento di questo. Lo seguo e faccio il tifo per lui su tutto, visti anche i percorsi che hanno fatto lui e il Napoli". Il commissario tecnico ha spiegato il motivo della sua ammirazione: "Quando mi lamento della pressione, mi ricordo che gli allenatori nel calcio sono continuamente sotto pressione. E' un ragazzo splendido e spiritoso, il suo modo di essere esigente e duro verso sé stesso e verso i giocatori è solo la parte di chi vuole dare e fare il meglio possibile per sé stesso e la propria squadra". Quindi, un invito speciale proprio all'allenatore azzurro: "Ci ho parlato.Vorrei venire a trovarlo quest’inverno a Napoli e di stare un giorno con lui qualche giorno. Mi farebbe molto piacere".
"Si investe tanto sui giocatori e poco nella struttura"
De Giorgi, tornando alla pallavolo, ha elogiato il campionato italiano: "Uno dei migliori in Europa per la qualità dei giocatori e degli allenatori e per l’organizzazione. Supera il livello medio di tutti gli altri campionati, anche se ci sono tanti stranieri. Il nostro sport è un punto di riferimento mondiale". Quindi, una critica però sulle strutture in Italia: "Dietro le vittorie ci sono i percorsi di ragazze e di ragazzi che lavorano per giocare al massimo. Per questo c’è il problema delle strutture che possono reperire e portare questi ragazzi. In Campania le scuole non concedono le palestre e questo è assurdo. Gli impianti devono dare la possibilità a ragazzi e società di fare sport che è uno dei mezzi che può aiutare la crescita di ragazzi e indirizzarli in un certo modo. Si investe tanto sui giocatori e poco nella struttura della società che è quella che rimane e che nei momenti negativi a livello economico può fare un’attività di buon livello".
