ItalVolley, De Giorgi: "Momento di storia vera e orgoglio. Antonio Conte? Sono suo tifoso"

Le parole di De Giorgi su Antonio Conte

Una passione particolare, quella di De Giorgi per Antonio Conte: "Siamo entrambi salentini. Lui è di Lecce, io sono di Squinzano, un paese in provincia di Lecce. Tra di noi c’è un bel rapporto di stima reciproca poiché ci siamo seguiti nel corso della nostra carriera. La sua amicizia è un arricchimento personale per me ed io sono molto contento di questo. Lo seguo e faccio il tifo per lui su tutto, visti anche i percorsi che hanno fatto lui e il Napoli". Il commissario tecnico ha spiegato il motivo della sua ammirazione: "Quando mi lamento della pressione, mi ricordo che gli allenatori nel calcio sono continuamente sotto pressione. E' un ragazzo splendido e spiritoso, il suo modo di essere esigente e duro verso sé stesso e verso i giocatori è solo la parte di chi vuole dare e fare il meglio possibile per sé stesso e la propria squadra". Quindi, un invito speciale proprio all'allenatore azzurro: "Ci ho parlato.Vorrei venire a trovarlo quest’inverno a Napoli e di stare un giorno con lui qualche giorno. Mi farebbe molto piacere".