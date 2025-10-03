Ad Ostia si gioca ad S3 ricordando Maurizio Zeppilli

Per il quarto anno consecutivo, l’evento è organizzato dal CT Roma con il sostegno del Municipio X di Roma Capitale, su invito riservato alle società del territorio del X municipio, come tributo speciale a Maurizio Zeppilli, che condivideva con il fratello Paolo, sempre presente all’evento, una grande passione per la pallavolo e lo sport in generale, come esperienza formativa e guida nello sviluppo e crescita dei più piccoli.

Attesi oltre 300 bambini partecipanti da quasi 20 società e associazioni sportive del territorio, per un totale di circa 1000 partecipanti, coinvolgendo famiglie e appassionati della pallavolo.

Il Municipio X ha offerto un prezioso supporto organizzativo, rafforzando l'importanza di iniziative che promuovono lo sport e i valori positivi tra i giovani.