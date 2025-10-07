Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
La pioggia non ferma la passione nel Memorial Zeppilli

Per il quarto anno consecutivo, l’evento dedicato a Maurizio Zeppilli ha rappresentato un momento di festa e di ripartenza per la nuova stagione sportiva 2025/2026, con la presenza di oltre 210 piccoli atleti, provenienti da circa 10 società
ROMA-Nonostante il maltempo, la mattinata di domenica 5 ottobre ha visto una straordinaria partecipazione di bambini, famiglie e società del territorio afferenti al Municipio Roma X al tradizionale appuntamento “Tutti al mare con il Volley S3 – Memorial Maurizio Zeppilli”, organizzato dal Comitato Territoriale FIPAV Roma con il sostegno del Municipio X di Roma Capitale, nella splendida cornice di Piazza dei Ravennati a Ostia.

Per il quarto anno consecutivo, l’evento dedicato a Maurizio Zeppilli ha rappresentato un momento di festa e di ripartenza per la nuova stagione sportiva 2025/2026, con la presenza di oltre 210 piccoli atleti, provenienti da circa 10 società e associazioni sportive del territorio, accompagnati da tecnici, dirigenti e famiglie per un totale di circa 430 partecipanti. Un successo di entusiasmo e partecipazione, che nemmeno il cielo grigio è riuscito a fermare, trasformando la mattinata in una vera festa della pallavolo e dei suoi valori.

Il focus dell’edizione 2025 è statola sostenibilità ambientale: l’intera manifestazione si è svolta con un approvvigionamento plastic free, promuovendo comportamenti responsabili e la diffusione di una cultura del rispetto per l’ambiente. Tutti i partecipanti hanno ricevuto gadget sostenibili, realizzati con materiali ecocompatibili.

Presente anche l’AIC – Associazione Italiana Celiachia, con uno stand informativo sull’alimentazione consapevole e inclusiva. A completare il programma educativo della giornata, l’intervento dell’ingegnere ambientale Valentina Combo, che ha coinvolto bambini e genitori in un momento formativo sul riciclaggio dei rifiuti e sulla salvaguardia dei mari, temi particolarmente cari al territorio del litorale romano.

La manifestazione è stata arricchita dagli interventi di numerosi ospiti e rappresentanti istituzionali. Hanno preso la parola Valerio Vermiglio, ex atleta della Nazionale e campione europeo, Valentina Prodon, Vicepresidente e Assessore alla transizione ecologica, ambiente e sport del Municipio X di Roma Capitale, il Prof. Paolo Zeppilli, fratello di Maurizio, Valentina Scarfagna, Consigliera per l’Ambiente e la Transizione Ecologica del Municipio X, e Massimo Iacono, Responsabile del Settore Scuola e Promozione di FIPAV Roma.

Tutti hanno espresso convinzione e apprezzamento per il valore dell’iniziativa, sottolineando l’importanza del Volley S3 come strumento educativo e occasione per trasmettere ai più giovani i valori fondamentali dello sport: rispetto, inclusione, collaborazione e divertimento.

In un momento particolarmente sentito, il Prof. Paolo Zeppilli ha ricordato con emozione la figura del fratello Maurizio, il suo amore per la pallavolo e il suo impegno nel promuovere lo sport come veicolo di crescita personale e sociale.

In chiusura, Massimo Iacono ha portato i saluti del Presidente FIPAV Roma Claudio Martinelli, ringraziando il Municipio X per il prezioso supporto organizzativo, le società, i tecnici, i genitori e tutti i bambini che hanno reso possibile la manifestazione nonostante le difficili condizioni meteo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

