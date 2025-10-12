Mattia Bottolo a Verissimo: "Dove abbiamo celebrato il Mondiale? C'era un ristorante nelle Filippine e ..."

MILANO - Il pallavolista Mattia Bottolo è stato ospite nell’ultima puntata di Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Il campione del mondo azzurro ha rivissuto il trionfo ottenuto nelle Filippine dalla Nazionale di volley maschile. “Volevo mostrarvi la medaglia d’oro perché è davvero stupenda - ha esordito il pallavolista - questo è il risultato di anni e anni di sacrifici e duro lavoro. Ho visto poco il campo, ma ho avuto delle emozioni che mi porterò dietro per tutta la vita. Festeggiamenti? Una cena in un ristorante italiano a Manila, ci sono stati dei momenti molto toccanti come l’addio di Simone Anzani alla Nazionale”.
Bottolo: “Vengo da una famiglia di pallavolisti”
“Arrivo da una famiglia di pallavolisti - sottolinea il giocatore di Bassano del Grappa - mio nonno era un dirigente, mio papà e mia zia hanno giocato a pallavolo: papà era un centrale atipico, era mancino e non capita spesso trovare un mancino in quel ruolo. Sarò sempre grato ai miei genitori che hanno compiuto sacrifici enormi. Sono andato a Padova quando frequentavo la terza superiore, ho fatto per tre anni sù e giù tra Bassano del Grappa a Padova. I miei genitori mi hanno insegnato i valori, sono contento e fortunato di appartenere alla mia famiglia”.
Bottolo: “Adesso la laurea in biologia”
“La vita di uno sportivo è fatta di alti e bassi - ammette - gli ostacoli vanno affrontati per crescere e migliorare. L’amore? Siamo sempre pronti, vedremo cosa mi riserverà il tempo. Sto ultimando il corso di studi in biologia, a dicembre discuto la tesi della laurea triennale. Spero per il futuro di poter continuare a seguire le mi passioni. Il prossimo anno ci saranno gli Europei in Italia, spero che il pubblico ci segua con grande affetto”.