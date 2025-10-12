Mattia Bottolo a Verissimo: "Dove abbiamo celebrato il Mondiale? C'era un ristorante nelle Filippine e ..."

MILANO - Il pallavolista Mattia Bottolo è stato ospite nell’ultima puntata di Verissimo condotta da Silvia Toffanin . Il campione del mondo azzurro ha rivissuto il trionfo ottenuto nelle Filippine dalla Nazionale di volley maschile. “Volevo mostrarvi la medaglia d’oro perché è davvero stupenda - ha esordito il pallavolista - questo è il risultato di anni e anni di sacrifici e duro lavoro. Ho visto poco il campo, ma ho avuto delle emozioni che mi porterò dietro per tutta la vita . Festeggiamenti? Una cena in un ristorante italiano a Manila , ci sono stati dei momenti molto toccanti come l’addio di Simone Anzani alla Nazionale”.

Bottolo: “Vengo da una famiglia di pallavolisti”

“Arrivo da una famiglia di pallavolisti - sottolinea il giocatore di Bassano del Grappa - mio nonno era un dirigente, mio papà e mia zia hanno giocato a pallavolo: papà era un centrale atipico, era mancino e non capita spesso trovare un mancino in quel ruolo. Sarò sempre grato ai miei genitori che hanno compiuto sacrifici enormi. Sono andato a Padova quando frequentavo la terza superiore, ho fatto per tre anni sù e giù tra Bassano del Grappa a Padova. I miei genitori mi hanno insegnato i valori, sono contento e fortunato di appartenere alla mia famiglia”.

Bottolo: “Adesso la laurea in biologia”

“La vita di uno sportivo è fatta di alti e bassi - ammette - gli ostacoli vanno affrontati per crescere e migliorare. L’amore? Siamo sempre pronti, vedremo cosa mi riserverà il tempo. Sto ultimando il corso di studi in biologia, a dicembre discuto la tesi della laurea triennale. Spero per il futuro di poter continuare a seguire le mi passioni. Il prossimo anno ci saranno gli Europei in Italia, spero che il pubblico ci segua con grande affetto”.